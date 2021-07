Calciomercato Napoli/ Petagna “costretto” a restare, il club lavora sui rinnovi

CALCIOMERCATO NAPOLI: PETAGNA RESTA “PER FORZA”

Il calciomercato Napoli sta entrando nel vivo: avremo la presentazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore, intanto la società è già al lavoro per capire come rinforzare una squadra che innanzitutto dovrà tornare in Champions League. Focus sull’attacco: dopo gli Europei 2020, in cui il suo Belgio è stato eliminato ai quarti dall’Italia, Dries Mertens si è sottoposto a un’operazione per sistemare il problema alla spalla. Si parla di tre settimane di riposo prima di iniziare la riabilitazione, ma in totale Mertens dovrebbe rimanere fuori oltre due mesi e questo vorrebbe dire iniziare la stagione senza di lui.

Calciomercato Inter/ Bellerin in pole position, Joao Mario al Benfica?

Per questo motivo la cessione di Andrea Petagna, che pareva nell’aria, verrà bloccata: l’ex attaccante della Spal dovrà essere la prima alternativa a Victor Osimhen, il cui ottimo girone di ritorno lo ha reso a tutti gli effetti il titolare nel ruolo di prima punta. Mertens dovrebbe comunque restare al Napoli, questa sarà la sua nona stagione nel club partenopeo ma bisognerà poi vedere in che modo tornerà dopo la lunga sosta, la sensazione è che al netto della conferma di Petagna la società azzurra possa muoversi anche con qualche acquisto in chiave di calciomercato per l’attacco.

Calciomercato Juventus News/ Kaio Jorge può arrivare, Pjanic una seconda opzione

SI PENSA AI RINNOVI

In questo momento il calciomercato Napoli è ancora fermo: Cristiano Giuntoli, come ha raccontato Niccolò Ceccarini su Kiss Kiss Napoli, sta ancora pensando alle questioni legate al rinnovo dei vari contratti. Naturalmente i nomi dei giocatori che sono seguiti ci sono, a cominciare da Emerson Palmieri che resta la prima opzione per la fascia sinistra, ma ogni operazione in entrata è connessa alle cessioni. Dunque, prima bisognerà rinnovare: sulla lista c’è innanzitutto Giovanni Di Lorenzo, titolare agli Europei 2020 e che sarà blindato con un contratto fino al 2026, poi dovrebbe toccare ad Alex Meret che nei piani di Luciano Spalletti sarebbe il portiere titolare del suo Napoli. Infine, ma ovviamente solo dopo la finale degli Europei, toccherà a Lorenzo Insigne il cui rinnovo preoccupa, perché bisognerà trovare l’accordo con il rischio che il calciatore, cresciuto in società e ormai affermatosi a livello internazionale, possa esplorare altri lidi. Solo a quel punto il Napoli potrà mettere le mani sulle entrate: come sappiamo ci sono Grillitsch e Zakaria che piacciono per il centrocampo, ma sono operazioni che dovranno aspettare.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan/ Tutto fatto per Tonali fino al 2025: maxi rilancio per Kessié

© RIPRODUZIONE RISERVATA