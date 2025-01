Calciomercato Napoli: Marin Pongracic nuovo nome per la difesa

Il calciomercato Napoli oltre alla ricerca di un esterno per sostituire Kvicha Kvaratskhelia è da settimane alla ricerca di un difensore centrale per Antonio Conte per dare al tecnico pugliese una valida alternativa ad Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani e e per permettere la cessione in prestito di Rafa Marin al Villarreal, mai impiegato. L’obiettivo principale di Giovanni Manna era Danilo della Juventus capace di giocare come centrale difensivo in una difesa a tre o a due ma anche come terzino destro, il brasiliano però ha deciso di trasferirsi in Brasile.

Il Napoli ha quindi dovuto cambiare strategia e trovare nuovi profili da portare in azzurro per la difesa di Conte e tra i tanti nomi di alto profilo seguiti, ma probabilmente scartati per le richieste elevate dei loro club o per gli ingaggi elevati. Nelle ultime ore è spuntato sul taccuino di Manna un nome già seguito in estate ma che poi non si era concretizzato per il trasferimento alla Fiorentina, il giocatore in questione è Marin Pongracic, ventisettenne croato che in questa stagione alla corte di Raffaele Palladino ha collezionato solo 3 presenze. Sul giocatore c’è anche l’interesse del Bologna ma il Napoli potrebbe muoversi con rapidità per prenderlo in prestito.

Calciomercato Napoli News: salta Patrick Dorgu al Manchester United, interesse dalla Serie A per Yeremay Hernandez

Un altro obiettivo del calciomercato Napoli è da inizio campionato Patrick Dorgu, esterno danese classe 2004 del Lecce perfetto per giocare nel sistema di Antonio Conte, con la possibile cessione di Alejandro Garnacho proprio ai partenopei il Manchester United lo ha valutato per sostituire l’argentino nell’immediato e ha offerto al Lecce 40 milioni di euro. Nelle ultime ore è arrivata la risposta del presidente della società pugliese che ha dichiarato di non voler cedere nessuno in questa finestra di mercato e sicuramente non i pezzi pregiati come Dorgu, il Napoli può quindi ancora sperare di acquistarlo ma nella prossima estate.

Per il calciomercato Napoli un sondaggio in attacco era stato fatto anche per il giovane Yeremay Hernandez, esterno del Deportivo la Coruna con cui in 19 presenze ha realizzato 8 gol e 3 assist trascinando la squadra nella seconda divisione spagnola. Sul giocatore però si è avvicinato molto un altro club di Serie A che ha un forte legame con la Spagna e che sta puntando molto su questa finestra di mercato per raggiungere la salvezza a fine anno, il Como, che vorrebbe aggiungere il calciatore al suo reparto offensivo e per convincerlo cerca di sfruttare il suo allenatore Cesc Fabregas.