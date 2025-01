CALCIOMERCATO NAPOLI, GARNACHO APRE AI PARTENOPEI

Con Kvaratshkelia ormai al Paris Saint-Germain, il calciomercato Napoli è alla ricerca di un nuovo esterno e non è più un segreto il forte interesse dei partenopei verso Alejandro Garnacho del Manchester United per il futuro. L’esterno argentino non sta trovando spazio con Amorim ed è alla ricerca di una nuova avventura stimolante che lo possa portare al Mondiale del 2026 in grande forma e tra gli undici titolari dell’Argentina.

Garnacho ha aperto al trasferimento al Napoli ma il grande ostacolo rimane il Manchester United che, secondo Sky Sport, lo lascerebbe partire solo per una cifra intorno ai 70 milioni di euro che difficilmente verranno spesi dal Napoli nella sessione di gennaio. La speranza dei partenopei è quella di riuscire a strappare un prestito forte della volontà del calciatore che potrebbe essere decisiva e spostare l’esito della trattativa in favore della squadra di Antonio Conte.

CALCIOMERCATO NAPOLI, DANILO PENSA AL RITORNO IN BRASILE

Il calciomercato Napoli è alla ricerca di un difensore che possa arricchire le scelte a disposizione di Antonio Conte e il nome di Danilo sembra essere il più adatto anche se potrebbe complicarsi l’operazione per via della volontà del calciatore stesso. La rescissione tra la Juventus e Danilo è attesa nei prossimi giorni con il calciatore brasiliano che sarà libero di aggregarsi ad una nuova squadra già in questa sessione di gennaio.

Il Napoli ha seguito a lungo questa vicenda con la volontà di consegnare a Conte un nuovo difensore ma, nelle ultime ora, potrebbe saltare tutto perché il brasiliano non sembra più essere convinto di continuare in Italia e ha offerte per tornare in Brasile. La notizia è di Sky Sport che segnala un forte interesse di Santos e Flamengo che potrebbero beffare i partenopei e assicurarsi le prestazioni di un Danilo che continua a far parlare del suo futuro.

