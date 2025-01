Calciomercato Napoli News, la trattativa per Garnacho

Il calciomercato Napoli è concentrato a portare in azzurro il giusto sostituto di Kvicha Kvaratskhelia che secondo le parole di Antonio Conte deve essere almeno dello stesso livello del georgiano altrimenti l’acquisto sarebbe inutile, per questo Giovanni Manna è tornato in pressing di Alejandro Garnacho del Manchester United lasciando per il momento le trattative con gli altri possibili sostituti, Cherki, Zaccagni, Adeyemi, Zhegrova e Chiesa.

Calciomercato Inter/ Grana Frattesi, suggestioni Mane e Milinkovic-Savic, Sucic bloccato (20 gennaio 2025)

Il calciomercato Napoli in queste ore ha presentato la prima offerta di ufficiale ai red devils per l’acquisto dell’esterno argentino pari a 42 milioni di euro di parte fissa che arrivano a 45 con facili bonus da raggiungere per il calciatore, la proposta dei partenopei però non è abbastanza per il Manchester United che per lasciar andare uno dei suoi migliori giocatori chiede 70 milioni che trattati possono scendere non sotto i 60 o 55 milioni di euro. La trattativa sarà lunga ma Manna e la dirigenza è intenzionata a cercare di accontentare la richiesta di Antonio Conte per sognare il quarto scudetto.

Modificava voti su registro elettronico: denunciato 15enne/ MIM: "Nessuna violazione ai sistemi ministeriali"

Calciomercato Napoli News, il colpo in difesa

L’altro colpo che interessa il calciomercato Napoli è quello di un difensore centrale identificato in Danilo, il giocatore della Juventus però non riesce a trovare un accordo con i bianconeri per la rescissione del contratto in quanto non vorrebbero che si andasse ad accasare a Napoli, e quindi la trattativa si sta allungando e complicando favorendo l’inserimento di squadre estere in particolare il Santos che appena tornato nella massima serie brasiliana vuole creare una squadra per tornare ai suoi grandi fasti e sta trattando per un ritorno di alcuni suoi ex giocatori tra cui Neymar. Questo progetto potrebbe convincere Danilo così come il ritorno a casa e convincerebbe la Juventus che potrebbe anche vendere il giocatore per poche migliaia di euro.

Calciomercato Lecce News/ Dorgu interesse dalla Premier, Marcelo proposto per sostituirlo (20 gennaio 2025)

Ecco allora che il calciomercato Napoli si guarda intorno per cercare un nuovo nome per la difesa e il profilo che sembra essere stato individuato è quello di Fikayo Tomori, forse per fare uno sgambetto alla Juventus che sta trattando per il giocatore da settimane, il difensore inglese sembra poter essere sacrificato dal Milan, nonostante Sergio Conceiçao ci stia puntando nelle ultime partite ma la trattativa sarebbe diversa da quella di Danilo. Il brasiliano infatti sarebbe arrivato da svincolato mentre per l’inglese dovrebbero essere sborsati almeno 20 milioni per averlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto