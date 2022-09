Calciomercato Napoli/ Rinnovo Meret in arrivo, è vicina la fumata bianca

Il Calciomercato Napoli non si ferma e “approfitta” della sosta per consentire i match delle nazionali per strappare il “Si” di Alex Meret per il rinnovo del contratto. L’estate partenopea è stata sicuramente segnata dalle cessioni dei giocatori più rappresentativi della formazione azzurra: dall’addio del capitano Lorenzo Insigne, al goleador Dries Mertens fino a Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e per ultimo il portiere colombiano Ospina. Proprio sulla porta il Napoli ha tentato fino all’ultimo di prendere Keylor Navas dal Paris Saint Germain, sfruttando il passaggio nel territorio parigino di Fabian Ruiz, volato da Neymar e compagni.

Come si apprende nell’odierna edizione de Il Corriere dello Sport, manca soltanto la firma per il rinnovo del portiere. Si parla di un rinnovo di un anno fino al 2024 con opzione per la stagione 2025-2026. Aumento di ingaggio per il portiere che da 1.5 Mln a stagione passerà a 1.8 Mln dopo l’incontro tra il Ds del Napoli Giuntoli e l’agente Pastorello. Una storia, quella tra Meret ed il Napoli, che continuerà ancora per altre stagioni con la fumata che è sempre più bianca.

Calciomercato Napoli: i numeri di Alex Meret

Sembrava tutto fatto per il trasferimento del portiere classe 1997 altrove ma poi il nulla: il Napoli ha deciso di puntare su Alex Meret, estremo difensore classe 1997 ex Spal ed Udinese. Il portiere italiano è stato, per tutta l’estate, visto come partente. Diversi gli interessi di molte squadre ma poi, complici le ottime prestazioni, Luciano Spalletti ha deciso di puntare sul portiere come numero 1 della formazione napoletana, allontanando, pertanto, qualsiasi offerta per il portiere.

Inizio di campionato importante per lui con l’esordio contro il Verona ed il rigore parato contro il Lecce su Colombo nella sfida di campionato pareggiata 1-1 al Diego Armando Maradona. Partite da protagonista e posto da titolare anche nei big match contro Liverpool, Lazio e Milan: tutti vinti dal Napoli. Sette incontri in Serie A, sempre dal primo, con 5 gol subiti, ben tre clean sheat ed un rigore parato. Non male per il portiere ex Udinese e Spal che adesso si prende il Napoli sul serio alla quinta stagione in carriera con la maglia azzurra dopo diversi momenti non felici dovuti all’exploit di Ospina come portiere titolare del Napoli.

