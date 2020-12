Calciomercato Napoli/ Rrahmani già in uscita? Può arrivare Pezzella!

Amir Rrahmani era stato uno dei colpi del calciomercato Napoli in estate – o meglio, acquistato già a gennaio e lasciato in Veneto fino a luglio: il difensore si era messo in luce nella scorsa stagione disputando un eccellente campionato con il Verona, dove Ivan Juric aveva lanciato sia Rrahmani sia Kumbulla, che è finito alla Roma con maggiore fortuna rispetto al kosovaro classe 1994, dal momento che incredibilmente fino a questo momento Rrahmani non ha ancora giocato neanche un minuto nel Napoli 2020-2021, in campionato e nemmeno in Europa League, di solito occasione perfetta per dare spazio alle seconde linee. La bocciatura da parte di Gennaro Gattuso a questo punto è evidente per l’ex Verona: il giornalista Emanuele Cammaroto, scrivendo per Napoli Magazine, afferma che la bocciatura si deve a motivi squisitamente tattici, perché Rrahmani non avrebbe assimilato il modulo utilizziato in difesa da mister Gattuso. Quando un giocatore arriva a Natale senza avere ancora disputato nemmeno un minuto in partite ufficiali, logicamente diventa un nome credibile in uscita per la sessione di gennaio del calciomercato, quando il Napoli potrebbe lasciar partire uno tra Maksimovic e lo stesso Rrahmani, per il quale un addio a questo punto non sarebbe più così clamoroso.

CALCIOMERCATO NAPOLI: RRAHMANI IN USCITA, SI PENSA A PEZZELLA

Gennaio potrebbe portare a Rrahmani la possibilità di mettersi in mostra almeno in Coppa Italia, ma è chiaro che il kosovaro sarà un nome caldo in uscita per il calciomercato Napoli. Come detto, l’alternativa sarebbe Maksimovic, per il quale l’esperienza a Napoli dovrebbe in ogni caso terminare a giugno. Se uno dei due uscisse già a gennaio, sempre secondo le parole di Cammaroto, la soluzione potrebbe essere German Pezzella, che però sta valutando anche la possibilità di rinnovare con la Fiorentina. Lo scenario dunque potrebbe essere il seguente: utilizzare Rrahmani almeno in Coppa Italia, se poi la scintilla proprio non dovesse scoccare ecco che per l’acquisto estivo potrebbe essere già il momento dell’addio, perché evidentemente Gennaro Gattuso non lo considera come una valida alternativa alla coppia titolare formata da Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas, cioè il motivo per cui Rrahmani era stato acquistato dal Napoli con grandi speranze dopo l’ottimo campionato con il Verona. Attenzione dunque ai possibili sviluppi in difesa nelle prossime settimane…



