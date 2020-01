Rrahmani al Napoli/ Calciomercato, accordo col Verona: le cifre dell’affare

Dopo Diego Demme e Stanislav Lobotka, il Napoli si assicura Amir Rrahmani: accordo raggiunto con l’Hellas Verona per il centrale difensivo, operazione conclusa in vista della prossima stagione. Come riporta Il Mattino, il 23enne kosovaro resterà in gialloblu in prestito fino al termine della stagione: in corso le visite mediche alla clinica Villa Stuart di Roma, poi il calciatore metterà nero su bianco un contratto di cinque anni da 1,5 milioni di euro annui. Un salto di qualità per il giovane centrale, protagonista di una stagione di altissimo livello con la formazione allenata da Ivan Juric: per lui 19 presenze tra Serie A e Coppa Italia.

Recentemente intervistato da Radio Marte, il team manager del Kosovo Bajram Shala ha presentato così Amir Rrahmani: «Rrahmani è un giocatore importante, un grande lavoratore: ha talento e sono sicuro che lo dimostrerà anche a Napoli. E’ uno dei calciatori più apprezzati dai kosovari, non solo per il suo valore in campo ma perché è cresciuto in Kosovo a differenza di altri, che hanno sposato la nostra nazionale solo successivamente. E’ un idolo, un esempio per i tifoso». Poi dal punto di vista tecnico: «E’ un difensore straordinario sull’avversario e sulla palla, forse un po’ meno nel giocare con i piedi, ma sta lavorando e crescendo molto».

