CALCIOMERCATO NAPOLI/ Samp a caccia di Petagna, Ag.Rugani: “Lusingati ma la Juve…”

CALCIOMERCATO NAPOLI, PARLA L’AGENTE DI RUGANI

In questa fase finale del calciomercato estivo il Napoli deve fare i conti con gli assalti di altri club nei confronti dei suoi campioni. Nelle scorse settiamane è emerso per esempio l’interesse dell’Olympiacos nei confronti di Kostas Manolas, difensore centrale greco che sembra intenzionato ad accettare l’offerta dei suoi connazionali ma che i partenopei non vorrebbero cedere per meno di 15 milioni di euro. L’eventuale sostituto dell’ex romanista sarebbe stato individuato in Daniele Rugani della Juventus ma il suo procuratore, l’agente Davide Torchia, interpellato in esclusiva da Radio Kiss Kiss, riguardo al futuro del suo assistito ha spiegato: “Il Napoli ci lusinga: è tra le prime squadre del campionato italiano, fa piacere che il nome sia accostato ad una piazza così importante. La Juve è stata chiara con noi, per loro è un giocatore importante. Giuntoli, in passato, già un paio di volte mi chiese informazioni su Rugani. Oggi non mi hanno contattato da Napoli: è un club importante, che negli ultimi hanno lottato sempre per le primissime posizioni. Ha calciatori forti e una piazza meravigliosa. Oggi Rugani ha l’esperienza giusta per affrontare piazze esigenti.”

CALCIOMERCATO NAPOLI, PETAGNA AL POSTO DI GABBIADINI

I dirigenti del Napoli hanno il loro bel da fare in questi frenetici giorni di calciomercato con diverse società interessate a strappare loro alcuni elementi importanti. Nello specifico, secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, la Sampdoria avrebbe messo nel mirino l’attaccante degli azzurri Andrea Petagna, individuato come calciatore utile a rimpiazzare l’infortunato Manolo Gabbiadini, finito ai box per un problema ad una caviglia rimediato alla prima giornata di campionato. I club avrebbero già preso contatto per discutere di questa eventuale operazione senza dimenticare che Petagna ha già giocato con i blucerchiati in prestito da Milan a diciotto anni, quando era stato impiegato in cinque occasioni. Ricordiamo inoltre che il Napoli potrebbe voler trattenere il suo attaccante su richiesta del suo allenatore Luciano Spalletti se si pensa anche ai rumors che vedevano Petagna all’Inter come sostituto di Lukaku emerse nelle scorse settimane.

