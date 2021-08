CALCIOMERCATO NAPOLI/ Semedo proposto per Manolas. Per il rinnovo di Insigne…

CALCIOMERCATO NAPOLI, SEMEDO AL POSTO DI MANOLAS

Il Napoli è alle prese con l’interesse espresso dall’Olympiacos nei confronti di Kostas Manolas in questa parte finale della sessione di calciomercato estivo. I partenopei vorrebbero risparmiare sull’ingaggio da 9 milioni lordi attualmente percepito dal difensore centrale e se inizialmente non sembravano intenzionati a lasciarlo partire per meno di 15 milioni di euro, ora Giuntoli e De Laurentiis si sarebbero convinti ad accettare almeno 10 milioni per il cartellino dell’ex romanista. Secondo le indiscrezioni più recenti i biancorossi del Pireo non vogliono spingersi oltre i 5 milioni di offerta, proponendo anzi di inserire nella trattativa il cartellino di Ruben Semedo. La Lazio non intende ricevere contropartite tecniche per liberare Manolas preferendo appunto monetizzare per poi reinvestire su altri obiettivi.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Samp a caccia di Petagna, Ag.Rugani: "Lusingati ma la Juve..."

CALCIOMERCATO NAPOLI, LA CHAMPIONS PER RINNOVARE INSIGNE

Il tormentone di calciomercato legato al rinnovo di Lorenzo Insigne continua a tenere banco in casa Napoli. In scadenza fra meno di un anno, ovvero nel giugno del 2022, Insigne vorrebbe continuare a giocare con la squadra del suo cuore e di cui è diventato capitano ma la proposta di prolungamento del rapporto con ridimensionamento dell’ingaggio hanno allontanato il calciatore dai vertici societari. Il Campione d’Europa ed il suo entourage continuano a chiedere 6 milioni di euro di stipendio mentre il patron De Laurentiis lo abbassarebbe da 4.5 a 3.5 milioni complice probabilmente anche un ragionamento fatto in merito alla carta d’identità. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i discorsi potrebbero continuare una volta chiusa ufficialmente la sessione di mercato attualmente in corso ed inoltre Insigne potrebbe ottenere quanto richiesto nel caso in cui il Napoli conquisti la qualificazione alla prossima Champions League nella stagione appena cominciata. Bisogna comunque sottolineare l’interecessione decisiva di mister Luciano Spalletti, fondamentale nell’evitare il tracollo così da continuare a puntare sul suo capitano.

