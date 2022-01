CALCIOMERCATO NAPOLI/ Tuanzebe è il primo colpo, tra i pali via Meret ma ecco Perin!

La sessione di calciomercato invernale comincerà ufficialmente solo nella giornata di domani, ovvero lunedì tre gennaio, ma intanto in casa Napoli si lavora da tempo per migliorare l’organico da mettere a disposizione di mister Luciano Spalletti in vista della seconda parte della stagione. Il nome più caldo accostato in questi giorni ai partenopei è quello di Axel Tuanzebe, ventiquattrenne nativo della Repubblica Democratica del Congo e di proprietà del Manchester United. Ora impegnato a titolo temporaneo con la maglia dell’Aston Villa, stando alle indiscrezioni più recenti il club di De Laurentiis avrebbe trovato l’intesa con i Red Devils per definire il passaggio in prestito del calciatore individuato come sostituto di Kostas Manolas.

Il centrale greco ex Roma si è infatti trasferito all’Olympiacos tornando così a giocare in patria e lasciando sguarnito il reparto arretrato napoletano dove appunto Tuanzebe potrà offrire il suo apporto, potendo ricoprire pure il ruolo di terzino destro all’occorrenza. Il calciatore, liberato sfruttando la clausola inserita nel suo contratto che permette appunto al Napoli di aggiudicarselo entro il 3 gennaio, arriva quindi con la formula del prestito oneroso da 500 mila euro a cui i britannici vorrebbero aggiungere un riscatto da 15/20 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NAPOLI: TUANZEBE E PERIN IN ENTRATA

L’approdo al Napoli di Tuanzebe con il calciomercato ormai alle porte potrebbe non essere l’unica mossa in entrata che gli azzurri attueranno in questa fase dell’anno. I partenopei potrebbero infatti aver presto bisogno pure di un portiere dato che, secondo i rumors, il ventiquattrenne Alex Meret, che ha anche litigato con dei tifosi nei giorni scorsi, sarebbe pronto a salutare non rinnovando il contratto in scadenza nel giugno del 2023. Al fine di tutelarsi in questo senso i dirigenti napoletani starebbero pensando di prendere contatto con il ventinovenne Mattia Perin, secondo alle spalle di Szczesny tra le file della Juventus.

