CALCIOMERCATO PALERMO NEWS/ Ufficiale: Corini in panchina. Devetak in e De Rose out

Calciomercato Palermo news, ufficiale Eugenio Corini è il nuovo allenatore

In questo agosto di calciomercato estivo il Palermo ha da poco annunciato in maniera ufficiale l’arrivo in panchina di Eugenio Corini. Ecco quanto si legge nella nota pubblicata sul sito del club: “Il Palermo FC comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eugenio Corini. L’allenatore bresciano torna così a far parte della famiglia rosanero dopo 4 anni da calciatore e capitano (2003-2007) e una breve esperienza in panchina (2016-2017).”

Diretta/ Torino Palermo (risultato finale 3-0): la chiudono Radonjic e Pellegri

“Corini ha firmato un contratto biennale con il club ed è atteso a Palermo già per la giornata di oggi. Verrà presentato alla stampa martedì 9 agosto alle 11, nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera (accesso riservato ai giornalisti già in possesso di accredito stagionale per le conferenze del club, secondo le consuete modalità). Il City Football Group, il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero intendono ringraziare mister Stefano Di Benedetto per l’ottimo lavoro svolto e la grande disponibilità mostrata negli ultimi giorni e dare un caloroso bentornato a casa al “Genio”, che sarà a lavoro già da lunedì.”

Diretta/ Palermo Reggiana (risultato finale 3-2): Brunori mattatore!

Calciomercato Palermo news, Devetak in e Francesco De Rose out

Reduci dalla sconfitta con tanto di elminazione dalla Coppa Italia contro il Torino di ieri sera, i dirigenti del Palermo continuano a lavorare sul calciomercato al fine di trovare rinforzi utili per il nuovo tecnico Eugenio Corini. Nelle scorse ore i siciliani hanno ufficializzato l’acquisto di Mladen Devetak dal Vojvodina per il reparto arretrato: “Il Palermo FC comunica di aver formalizzato l’acquisizione dal FC Vojvodina del calciatore Mladen Devetak. Il difensore, che si è trasferito in rosanero a titolo definitivo, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. A Mladen il benvenuto da parte del presidente Mirri e di tutta la famiglia del Palermo FC.”

Palermo, Baldini si è dimesso/ "Mai al centro del progetto, non aspetto figuracce"

In uscita dai rosanero si segnala invece il capitano Francesco De Rose che, finito nel mirino del Cesena, secondo le indiscrezioni più recenti sarebbe ormai ad un passo dal trasferimento in Emilia Romagna a titolo definitivo, facendo così posto per eventuali nuovi innesti a centrocampo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA