CALCIOMERCATO ROMA/ Anche il Galatasaray su Diawara, stop per Reynolds

La Roma potrebbe ancora essere protagonista in questa sessione di calciomercato invernale dopo gli arrivi di Maitland-Niles ed Oliveira. Nello specifico i giallorossi, prima di puntare a nuovi innesti in entrata, dovrebbero sfoltire un po’ la rosa lasciando partire i giocatori in esubero, ovvero chi è stato messo ai margini della squadra e quindi impiegato raramente in campo non rientrando più nei piani della società e nelle idee tattiche dell’allenatore Josè Mourinho.

Calciomercato Roma/ L'Everton ha cercato Mourinho, Under vuole restare all'OM

Nell’elenco di questi calciatori figura da tempo il nome di Amadou Diawara, ventiquattrenne guineano sotto contratto fino al giugno del 2024 ed attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nazionale. Il centrocampista è stato accostato da diversi giorni al Valencia, club spagnolo che lo avrebbe chiesto in prestito con stipendio pagato a metà dalle due società sebbene i capitolini gradirebbero inserire il diritto di riscatto.

Kamara alla Roma?/ Calciomercato: "Se resto aiuterò la squadra con i suoi obiettivi"

CALCIOMERCATO ROMA: LE MANOVRE DEI GIALLOROSSI

In questa finestra di calciomercato la Roma potrebbe dunque dire addio a Diawara, cercato non soltanto dal Valencia. Stando a quanto rivelato dal giornalista Gokhan Dinc, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Galatasaray, destinazione comunque rifiutata dal giocatore la scorsa estate. Un altro in procinto di lasciare la Capitale è Bryan Reynolds: dato ad un passo dall’Anderlecht, la trattiva sembra aver subito un rallentamento e per lui si regista l’interesse dei belgi del Kortrijk e di alcune squadre della Major League Soccer.

LEGGI ANCHE:

Kamara alla Roma?/ Calciomercato: il Marsiglia può cambiare idea, la situazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA