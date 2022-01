CALCIOMERCATO ROMA/ Attesa per Reynolds al Korkrijt, Salernitana sempre su Fazio

La finestra di calciomercato invernale sta entrando nella sua parte finale ed in casa Roma si stanno valutando le ultime manovre da effettuare per sistemare l’organico a disposizione di mister Mourinho in vista del prosieguo della stagione. Oltre ad eventuali colpi last-minute in entrata da parte del direttore Pinto, i giallorossi dovrebbero trovare una nuova sistemazione per i giocatori in esubero e quindi non rientranti nei piani di allenatore e società.

Un calciatore che pare essere prossimo a salutare la Capitale almeno temporaneamente è Bryan Reynolds, statunitense sotto contratto fino a giugno del 2025. Il ventenne non ha convinto fino a questo momento dell’annata calcistica e dovrebbe trasferirsi in prestito secco al KV Korkrijt così da poter trovare maggior spazio in campo per giocare. L’obiettivo di lasciar andare Reynolds a giocare in Belgio è appunto quello di permettergli di proseguire la sua crescita e rivalutarlo poi in estate.

CALCIOMERCATO ROMA: LE MANOVRE DEI GIALLOROSSI

La Roma sta poi vivendo una sorta di tormentone di calciomercato relativo a Federico Fazio. In scadenza di contratto a giugno del 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, l’argentino è stato messo ai margini della rosa con i giallorossi ormai risoluti nel non voler più puntare su di lui. Il centrale dal canto suo ha respinto tutte le offerte pervenutegli anche la scorsa estate ed ora la squadra che sta provando ad aggiudicarselo rimane la Salernitana del direttore Walter Sabatini.

