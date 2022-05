Calciomercato Roma/ Caccia ad Asllani per la regia, Dybala un sogno o la realtà?

CALCIOMERCATO ROMA: ASLLANI IL NUOVO REGISTA?

Vinta la Conference League, il calciomercato Roma è già al lavoro: José Mourinho ha completato la campagna europea infilando la quinta coppa internazionale della sua carriera, ha messo in bacheca il primo trofeo fuori dai confini nazionali per la società (escludendo la Coppa delle Fiere) ma deve anche rispondere alla necessità di migliorare un gruppo che ha chiuso il campionato al sesto posto arrivando lontano dalle posizioni utili per la Champions League, che dovrà ora essere il prossimo passo. La società sembrerebbe aver già rassicurato Mourinho: ci sarà un colpo per reparto, a cominciare dal regista di centrocampo.

Il nome attualmente non è ancora emerso, dalle prime indiscrezioni la Roma sta monitorando il calciomercato nazionale come quello estero ma un profilo che certamente piace è quello di Kristjan Asllani: in Serie A lo ha portato un grande ex giallorosso come Aurelio Andreazzoli, che con i giovani ha lavorato a lungo e ha intravisto nel playmaker della Primavera il nome giusto per sostituire Samuele Ricci, partito a gennaio. L’Empoli è vistosamente calato nel girone di ritorno ma Asllani ha fatto ampiamente il suo: Napoli e Inter sono da tempo sulle sue tracce e i nerazzurri parrebbero in vantaggio, la Roma però si potrebbe inserire. Vedremo quello che succederà, certamente però Asllani è un profilo che interessa la società giallorossa…

DYBALA SOGNO O REALTÀ?

Un colpo per reparto, questa la necessità o comunque il desiderio del calciomercato Roma: in attacco va definita la situazione di Nicolò Zaniolo, attratto da tempo dalle sirene della Juventus ma il cui futuro a breve termine potrebbe essere nuovamente a tinte giallorosse, soprattutto dopo il gol che ha deciso la Conference League. La situazione di Paulo Dybala non è necessariamente legata a un addio di Zaniolo, ma diciamo che se il classe ’99 dovesse salutare la Roma l’arrivo della Joya potrebbe essere una possibilità in più: come sappiamo Dybala lascia la Juventus dopo sette stagioni, i bianconeri non avranno potere decisionale sulla sua destinazione ma la soluzione Roma potrebbe comunque essere praticabile.

Gli ordini di problemi al momento sembrano essere due: intanto, sicuramente la pressione dell’Inter che, anche per la presenza di Beppe Marotta, sembra essere la società in pole position per l’acquisto di Dybala. Poi, certamente il fatto che il calciatore argentino dovrebbe convincersi della destinazione, perché almeno per la prima stagione la Roma non giocherebbe in Champions League. Potrebbe comunque essere un dettaglio di fronte a un progetto solido e concreto: vedremo, per ora la pista rimane difficile ma mai dire mai con le strade che segue il calciomercato…











