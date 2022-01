CALCIOMERCATO ROMA/ Calafiori trattenuto aspettando Maitland-Niles

La sessione di calciomercato invernale è appena cominciata ma, così come per quasi tutte le squadre del nostro campionato, anche la Roma è da tempo attiva per sistemare l’organico da mettere a disposizione di mister Josè Mourinho in vista della seconda parte della stagione. Nello specifico i giallorossi sembrano intenzionati a volersi migliorare a centrocampo e sulle corsie avendo messo nel mirino come obiettivo principale il profilo di Ainsley Cory Maitland-Niles, inglese di proprietà dell’Arsenal. La situazione sulle fasce non è delle migliori per i capitolini che avrebbero inoltre ricevuto un’offerta dal Cagliari per il trasferimento del diciannovenne Riccardo Calafiori.

Ndombele alla Roma?/ Calciomercato news: una vecchia conoscenza per Mourinho!

Il passaggio del centrale ai rossoblu sardi è stato però bloccato visto che, come emerso dalle indiscrezioni più recenti, si attende di capire quali saranno i tempi di recupero di Leonardo Spinazzola, ancora fermo ai box dopo il brutto infortunio rimediato ad EURO 2020 ma ora prossimo al ritorno in campo. Onde evitare ricadute più o meno gravi, la Roma vorrebbe testare il calciatore prima di lasciar partire un altro elemento in quel ruolo.

CALCIOMERCATO ROMA/ Kamara: Sampaoli pronto all'addio. Reynolds e Fazio in uscita

CALCIOMERCATO ROMA: CALAFIORI ASPETTA MAITLAND-NILES

La trattativa per aggiudicarsi Maitland-Niles dall’Arsenal sembra essere cominciata per la Roma in questo calciomercato di gennaio. Una volta certi dell’acquisto del calciatore, Pinto darà il via libera per l’approdo di Calafiori in Sardegna ma bisogna stare attenti alle mosse dei Gunners: già la scorsa estate avevano aperto i discorsi per Granit Xhaka salvo poi riuscire nel loro intento di rinnovargli il contratto.

LEGGI ANCHE:

Maitland-Niles alla Roma?/ Calciomercato, a centrocampo Mourinho segue anche Ndombele

© RIPRODUZIONE RISERVATA