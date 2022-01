Maitland-Miles alla Roma?/ Calciomercato, a centrocampo Mourinho segue anche Ndombele

L’imminente sessione di calciomercato invernale potrebbe regalare qualche innesto alle squadre del nostro campionato e in questo senso si colloca la possibilità di vedere Ainsley Cory Maitland-Niles alla Roma entro la fine di gennaio. Ventiquattrenne di proprietà dell’Arsenal, con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023 ovvero al termine della prossima stagione, il centrocampista inglese non ha trovato molto spazio con i Gunners avendo sin qui collezionato appena 472 minuti in 11 apparizioni tra campionato ed EFL Cup quest’anno. La trattativa deve ancora entrare nel vivo ed attualmente l’operazione sta vivendo una fase di stallo.

CALCIOMERCATO ROMA/ Boubacar Kamara, anche il tecnico Sampaoli è pronto a salutarlo

Nonostante lo scarso impiego effettivo, l’allenatore dei biancorossi Mikel Arteta, positivo al Covid-19 e quindi non presente in panchina per la prossima gara dei suoi, riguardo a Maitland-Miles ha dichiarato: “Qualsiasi notizia su qualsiasi giocatore la teniamo privata. Ainsley è un nostro giocatore al momento“. Stando alle indiscrezioni, il calciatore potrebbe approdare in giallorosso con la formula del prestito ma i londinesi vorrebbero essere certi dell’obbligo di riscatto e la distanza tra la domanda e l’offerta si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro.

Calciomercato Roma/ Porto, Sergio Oliveira non rientra nei programmi dei giallorossi

CALCIOMERCATO: LA ROMA SEGUE MAITLAND-NILES E NDOMBELE

Il profilo di Maitland-Niles non è l’unico monitorato con grande attenzione dalla Roma per questa fase di calciomercato. Un altro nome gettonato in orbita capitolina è quello di Tanguy Ndombele, venticinquenne di proprietà del Tottenham che mister Josè Mourinho aveva appunto già allenato proprio ai tempi degli Spurs. Sotto contratto fino al giugno del 2025, il francese potrebbe accettare la corte romanista se il tecnico portoghese dovesse esporsi in prima persona dato che il calcitore viene comunque tenuto in grande considerazione dal Tottenham dove viene anche impiegato con grande continuità.

Olsen allo Sheffield United?/ Calciomercato news, la Roma tratta l'addio del portiere

Un aspetto da non escludere se si pensa di vedere Maitland-Miles alla Roma è anche l’esperienza vissuta in estate con Granit Xhaka: invece di lasciare l’Arsenal alla fine lo svizzero ha rinnovato con il club che ha così, pur lasciando i giallorossi a mani vuote, tratto il meglio da una situazione difficile. Da non sottovalutare nemmeno altre opzioni di cui si sta parlando in queste ore, su tutte quella riguardante Traorè dell’Eintracht Francoforte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA