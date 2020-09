Calciomercato Roma/ C’è l’accordo per Smalling: Dzeko blocca il mercato

Sono voci di calciomercato più che mai bollenti in casa Roma, dove pare che nelle ultime ore si sia finalmente sbloccata la trattativa per riportare nella capitale Chris Smalling. Dopo un lungo tira e molla con il Manchester United, proprietario del cartellino del difensore classe ’89, secondo quanto appreso dal portale vocegiallorossa.it, pare che la dirigenza giallorossa sia finalmente riuscita a convincere la controparte inglese a cedere il cartellino dell’inglese, che da subito ha dichiarato la sua volontà di rimanere nello spogliatoio di Fonseca. Stando le ultime voci di calciomercato, pare che Smalling dunque ritornerà a Trigoria per 9 milioni di euro più 4 di bonus: nei prossimi giorni l’operazione dovrebbe venir ufficializzata, con grande soddisfazione da parte della dirigenza romana.

CALCIOMERCATO ROMA, DZEKO BLOCCA IL MERCATO IN ENTRATA

Se dunque sono ottime notizie per il calciomercato della Roma, ecco che in casa giallorossa purtroppo non se ne contano altre per quanto riguarda gli arrivi. Anzi pare che in tal senso le operazioni della dirigenza paiono completamente bloccate e a 15 giorni dall’inizio del campionato, Fonseca ancora non sa come si comporrà il suo spogliatoio per la prossima stagione. A frenare le operazioni è il caso Dzeko: il futuro del Bosniaco infatti è ancora fumoso, tra la chiamata della Juventus (che poi ha virato decisamente in favore di Luis Suarez) e le sirene dell’Inter. Nel frattempo i giallorossi hanno cominciato a gettare le basi per un accordo col Napoli per l’eventuale approdo di Milik come vice di Dzeko, ma in alternativa (visto il convinto ostruzionismo di De Laurentiis), ci si sposterebbe verso Piatek. Da definire pure il futuro di Florenzi: il giocatore è in uscita ma al momento sarebbe anche l’unico titolare nelle mani di Fonseca, visto che nel ruolo Bruno Peres e Santon sono fermi in infermeria perchè riscontrati positivi al coronavirus. Staremo a vedere.



