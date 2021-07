CALCIOMERCATO ROMA/ Concorrenza per Vina ed Alex Telles

CALCIOMERCATO ROMA, ANCHE IL PORTO SU VINA

I piani di calciomercato programmati dalla Roma per questa finestra di calciomercato estivo sono stati in qualche modo stravolti dall’infortunio rimediato da Leonardo Spinazzola nella partita vinta contro il Belgio dalla Nazionale italiana Campione d’Europa ad Euro 2020. Costretto ai box per almeno sei mesi, e senza contare i nuovi problemi riscontrati pure da Calafiori, il calciatore dovrà essere sostituito in qualche modo dai giallorossi che si sono messi a valutare molti nomi utili alla causa. Uno di questi è quello di Matias Vina, difensore di proprietà del Palmeiras con cui il contratto scadrà nel giugno del 2024. Nelle scorse ore vi avevamo raccontato della distanza tra la Roma ed i brasiliani nel chiudere la trattativa in tempi brevi a causa della richiesta da 18 milioni di euro formulata dai verdi ma stando alle indiscrezioni provenienti dalla stampa portoghese di abola.pt, sulle tracce di Vina ci sarebbe anche il Porto. I giallorossi dovranno quindi darsi da fare per cercare di evitare un’asta di mercato oppure vireranno su altri obiettivi meno costosi.

CALCIOMERCATO ROMA, MAROTTA PARLA DI TELLES

La Roma è a caccia di un nuovo terzino sinistro in questi mesi di calciomercato per sopperire al vuoto lasciato per sei mesi da Leonardo Spinazzola, infortunatosi al tendine d’Achille con la Nazionale italiana Campione d’Europa del ct Mancini. Nell’elenco dei profili individuati come possibili sostituti dai giallorossi figura anche il nome di Alex Telles del Manchester United, giocatore con un passato in Serie A nell’Inter, squadra con cui la Roma dovrà fare i conti per aggiudicarselo. Intervistato da Sky Sport, l’ad interista Beppe Marotta, a margine dell’amichevole vinta sul Lugano, al riguardo ha spiegato: “L’intenzione è ripartire con questo gruppo, che ci ha regalato grandi soddisfazione e merita di essere considerato come una grande squadra. Alex Telles? Non escludo nulla, nel calcio tutto può capitare. In questo momento siamo concentrati nel valutare tutte le opportunità, senza avere la fretta di chiudere questa o quell’altra operazione. Siamo in una fase valutativa, è giusto che anche Inzaghi possa esprimere il proprio parere ed è giusto che lo faccia dopo aver avuto un contatto diretto con tutta la rosa a disposizione.”

