CALCIOMERCATO ROMA/ Diawara verso il Valencia, Fazio cercato in Serie A

Il calciomercato invernale terminerà solamente alla fine del mese ed alla Roma si sta lavorando soprattutto per sfoltire la rosa a disposizione di mister Josè Mourinho in vista della seconda parte della stagione. I giallorossi vorrebbero infatti cedere i calciatori in esubero, ovvero non rientranti nei piani dell’allenatore e della società ormai sin dalla scorsa estate, e ci sarebbero due nomi che potrebbero presto dire addio a Trigoria.

Kamara alla Roma?/ Calciomercato: arrivo possibile con gli addii di Diawara e Darboe

Uno di questi è certamente Amadou Diawara, quadi mai preso in considerazione dal portoghese e capace in generale di offrire un rendimento senza dubbio al di sotto delle aspettative dal momento del suo arrivo dal Napoli. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola di AS, per il centrocampista ora impegnato in Coppa d’Africa si sarebbe fatto avanti il Valencia chiedendo ufficialmente il giocatore alla Roma. Il direttore Pinto ed i suoi colleghi stanno ragionando sulle modalità per definire la partenza dell’africano temporeggiando con gli iberici.

Calciomercato Roma/ Mourinho: "Stupito per Oliveira, abbiamo bisogno di lui"

CALCIOMERCATO ROMA: LE MANOVRE DEI GIALLOROSSI

Un altro elemento in esubero che potrebbe lasciare la Roma in questi frenetici giorni di calciomercato è Federico Fazio, finito ai margini dell’organico. Sotto contratto fino al termine della stagione attualmente in corso, ovvero fino a giugno 2022, per l’argentino si segnala l’interesse della Salernitana, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, dove l’ex dirigente romanista Walter Sabatini starebbe per concludere l’operazione avendo il via libera dello stesso difensore.

LEGGI ANCHE:

Esteves alla Roma?/ Calciomercato: possibile l'arrivo di un altro giocatore dal Porto

© RIPRODUZIONE RISERVATA