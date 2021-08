CALCIOMERCATO ROMA/ Dzeko apre all’Inter, Seferovic potrebbe sostituirlo

CALCIOMERCATO ROMA, DZEKO ACCETTA L’INTER

In questa sessione di calciomercato estivo la Roma è impegnata su più fronti per cercare di potenziare l’organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore Josè Mourinho in vista della prossima stagione ormai alle porte. Tuttavia, i giallorossi devono prestare attenzione anche agli assalti degli altri grandi club europei nei confronti dei suoi campioni e c’è un’indiscrezione in particolare che potrebbe spaventare i tifosi capitolini. Stiamo parlando dell’interesse espresso da diverso tempo dall’Inter nei confront di Edin Dzeko, attaccante bosniaco il cui contratto con la Roma scadrà nel giugno del 2022, ovvero fra un anno. L’imminente trasferimento di Romelu Lukaku dai nerazzurri al Chelsea per la cifra astronomica di 115 milioni di euro spinge appunto la società milanese a cercare di accaparrarsi un sostituto da regalare a mister Inzaghi ed il nome del trentacinquenne Dzeko potrebbe proprio fare al caso loro. Il centravanti avrebbe dato il via libera per lasciare la Roma ed approdare all’Inter dove dovrebbe firmare un contratto biennale da 4.5 milioni di euro all’anno ma i giallorossi vogliono prima essere sicuri di poter sostituire Dzeko in maniera adeguata.

CALCIOMERCATO ROMA, PROPOSTO SEFEROVIC PER L’ATTACCO

Entro la chiusura di questa finestra di calciomercato la Roma dovrebbe dunque trovare un sostituto all’altezza per rimpiazzare l’eventuale vuoto lasciato da Edin Dzeko, vicinissimo all’Inter. Stando a quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira, ai giallorossi saebbe stato proposto in questo senso un altro attaccante di nazionalità bosniaca, ovvero Haris Seferovic di proprietà del Benfica con cui il contratto scadrà nel giugno del 2024. A spingere per questo trasferimento sarebbe lo stesso agente del calciatore, il procuratore Fali Ramadani, che avrebbe appunto suggerito l’assistito ai capitolini nell’ottica di rimpiazzare Dzeko appunto. Lo scorso anno con la maglia delle Aquile Seferovic ha collezionato ben 26 reti e fornito 7 assist vincenti per i suoi compagni in 48 apparizioni complessive tra campionato e coppe varie mentre nell’annata calcistica 2021/2022 ha già disputato 37 minuti nella sfida persa contro lo Spartak Mosca e valida per la qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Un altro elemento che piace parecchio alla Roma e che potrebbe rimpiazzare adeguatamente Dzeko è Andrea Belotti, il quale avrebbe già respinto la corte dello Zenit San Pietroburgo. La richiesta del Torino proprietario del cartellino del centravanti azzurro si aggira sui 18 milioni di euro ma bisogna fare i conti con la concorrenza dell’Atalanta.

