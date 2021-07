CALCIOMERCATO ROMA/ Shomurodov, manca solo l’ufficialità. Attesa per Florenzi

CALCIOMERCATO ROMA, SHOMURODOV NELLA CAPITALE

La Roma sta valutando diversi profili in questa sessione di calciomercato per migliorare la rosa in varie zone del campo, reparto avanzato compreso. Per questo motivo i giallorossi hanno messo le mani nelle ultime ore su Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko proveniente dal Genoa per 17.5 milioni di euro più 2.5 milioni di bonus, oltre al 10% da versare sempre ai liguri dalla futura rivendita. Arrivato questa mattina nella Capitale e passato dal centro sportivo di Trigoria, nel primo pomeriggio Shomurodov ha effettuato le visite mediche di rito presso Villa Stuart ed a questo punto si attende solo l’ufficialità da parte della Roma tramite i suoi canali social. Il ventiseienne dovrebbe inoltre aggregarsi al resto dei suoi nuovi compagni insieme con Cristante nella giornata di domani per disputare l’amichevole in programma contro il Siviglia, magari senza per forza scendere in campo.

Kostic alla Lazio?/ Calciomercato news, duello con la Roma per il serbo

CALCIOMERCATO ROMA, IPOTESI SCAMBIO FLORENZI-PERISIC

La dirigenza della Roma è impegnata su più fronti in questi giorni di calciomercato al fine di regalare al nuovo allenatore Josè Mourinho dei nuovi elementi in grado di potenziare l’organico a disposizione per la prossima stagione. Chi non sembra rientrare nei progetti dei giallorossi è però Alessandro Florenzi, atteso nelle prossime ore a Trigoria di rientro dalle vacanze dopo il successo in Nazionale ad Euro 2020 e dopo anche l’avventura in prestito vissuta con il Paris Saint-Germain. Nelle passate settimane sembrava che Florenzi potesse dunque lasciare la Capitale per magari approdare all’Inter, squadra a cui era stato accostato anche nell’ottica di uno scambio con Ivan Perisic. I milanesi hanno infatti bisogno di risparmiare sugli ingaggi e l’addio del croato avrebbe potuto aiutare in questo senso ma secondo quanto rivelato da calciomercato.com, quest’ipotesi pare destinata a rimanere tale. L’azzurro Florenzi dovrebbe così cominciare la preparazione in attesa di ricevere offerti congrue con il suo valore non solo di mercato mentre la Roma si prepara a disputare la nuova amichevole contro il Siviglia in Portogallo.

LEGGI ANCHE:

Shomurodov alla Roma?/ Calciomercato news, Pinto ad un passo dall'uzbeko del GenoaCALCIOMERCATO ROMA/ Problemi per Xhaka, ecco Delaney! Via qualche esubero

© RIPRODUZIONE RISERVATA