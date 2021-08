CALCIOMERCATO ROMA/ Giallorossi alle prese con la grana Nzonzi, i dettagli

CALCIOMERCATO ROMA, NZONZI NON VUOLE ANDARSENE

I dirigenti della Roma stanno provando a cedere i calciatori in esubero che non rientrano dunque nei piani di allenatore e società per questa fase finale della finestra di calciomercato. Nell’elenco di questi giocatori figura anche il nome di Steven Nzonzi, centrocampista francese sotto contratto fino al giugno del 2022. Secondo quanto rivelato dal giornalista Emanuele Zotti tramite il suo account Twitter, Nzonzi avrebbe respinto al mittente tutte le proposte di ingaggio che gli sono state recapitate tramite il padre-agente che ne cura gli interessi ma il problema sarebbe rappresentato dalla volontà del calciatore di non dover rinunciare allo stipendio attualmente garantitogli dai capitolini, come ben spiegato da Eleonora Trotta. A questo punto dunque se non riuscirà a trovare un club in grado di offrirgli un ingaggio pari a quello percepito alla Roma, Nzonzi spingerà per la risoluzione del contratto così da accasarsi altrove a parametro zero.

CALCIOMERCATO ROMA, LOTITO PARLA DI PEDRO

Come dicevamo la Roma ha bisogno di sistemare gli esuberi in questi ultimi giorni della sessione di calciomercato estivo. I giallorossi la scorsa settimana sono riusciti a cedere lo spagnolo Pedro ai cugini della Lazio, completando una cessione tra i due club della Capitale che non avveniva da circa una quarantina d’anni. Intervistato da Rai Sport, il patron biancoceleste Claudio Lotito è tornato a parlare dell’acquisto di Pedro sottolineando di aver anche ricevuto alcune minacce: “Ci vuole buon senso. Ogni forma di discriminazione, anche da parte dei club, va combattuta. Pedro non era impiegato e per noi era idoneo alla squadra, quindi abbiamo fatto un acquisto che ritengo giusto. Non le nascondo che ho ricevuto telefonate di sedicenti tifosi e minacce, ma sono abituato. Sarri l’ha ritenuto utile, io l’ho messo nelle condizioni di acquisirlo.”

