CALCIOMERCATO ROMA/ Gonçalo Guedes e Granit Xhaka gli obiettivi estivi giallorossi

CALCIOMERCATO ROMA: GUEDES E XHAKA PER GIUGNO

La dirigenza della Roma si è mossa parecchio in questa finestra di calciomercato invernale appena conclusa. Il direttore generale Tiago Pinto ha consegnato al tecnico José Mourinho due rinforzi per sistemare l’organico in vista del prosieguo della stagione con gli arrivi di Ainsley Maitland-Niles dall’Arsenal e di Sergio Oliveira dal Porto, oltre ad essere riuscito a far partire qualche calciatore considerato in esubero e quindi destinato a rimanere ai margini della squadra.

Calciomercato Roma/ Niente Valencia o Venezia per Diawara, piace Guedes per giugno

Gli spagnoli Villar e Mayoral sono andati al Getafe, il sudamericano Fazio ha rescisso il suo contratto prima di firmare con la Salernitana, Calafiori si è trasferito al Genoa e Reynolds al Kortrijk. Niente da fare per le partenze di Amadou Diawara, che ha rifiutato il Venezia dopo che il Valencia si era chiamato fuori, così come Davide Santon, ancora fuori rosa. In estate ci sarà in ogni caso modo di rinforzarsi non solo lasciando andare alcuni elementi di troppo ma anche con l’innesto di nuovi elementi importanti ed i nomi in questo senso non mancano di certo.

Calciomercato Roma/ Più Darboe che Diawara al Cagliari, rescissione per Santon

CALCIOMERCATO ROMA: LE MANOVRE DEI GIALLOROSSI

La Roma per il calciomercato estivo starebbe prendendo in considerazione due nomi in particolare ovvero quelli di Gonçalo Guedes del Valencia e di Granit Xhaka dell’Arsenal. Il centrocampista svizzero non è più arrivato nella Capitale nonostante avsse accettato il corteggiamento di Mourinho nei suoi confronti già la scorsa estate, quando poi ha rinnovato con i Gunners, ma la situazione vissuta a Londra in questa stagione potrebbe spingerlo a trasferirsi in Italia a giugno. Discorso diverso invece per Guedes: dopo i contatti avuti per Diawara, bisogna vedere se gli spagnoli avranno ancoa voglia di trattare con i giallorossi che dovrebbero sborsare ben 40 milioni di euro per aggiudicarselo.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Roma/ Ufficiale Fazio alla Salernitana, Valencia sempre su Diawara

© RIPRODUZIONE RISERVATA