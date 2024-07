CALCIOMERCATO ROMA, SOULÉ SBARCHERÀ A ROMA

Il calciomercato Roma è pronto ad accogliere Matias Soulé. Dopo una trattativa estenuante, con tanto di concorrenza con Leicester e West Ham, i giallorossi hanno avuto la meglio acquistando il talento argentino dalla Juventus.

Un tira e molla continuo con la società bianconera che continuava a chiedere 35 milioni, cifra alla fine mai raggiunta. La volontà del giocatore ha messo alle strette la Juventus che ha dovuto accontentarsi di 26 milioni, 2 di bonus facilmente raggiungibili, 2 più complicati e il 10% sulla prossima cessione.

Il giocatore farà pochi chilometri rispetto alla sua ultima esperienza al Frosinone, rimanendo sempre nel Lazio. Il secondo trasferimento in entrata più costoso del campionato, dietro a Buongiorno dal Torino al Napoli, è reduce da 11 gol con i ciociari alla sua prima stagione da titolare in Serie A.

CALCIOMERCATO ROMA, ABRAHAM FINANZIA DOVBYK?

Il calciomercato Roma potrebbe prevedere la cessione di Tammy Abraham. I giallorossi, dopo gli addii di Azmoun e Lukaku per via della fine del prestito, potrebbe cercare l’attaccante inglese per fare all in su Artem Dovbyk.

Visti i problemi di intesa tra il centravanti ucraino e l’Atletico Madrid, squadra che aveva contrattato con il Girona per l’abbassamento della clausola, i giallorossi starebbero provando il sorpasso per accaparrarsi il numero nove.