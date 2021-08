CALCIOMERCATO ROMA/ Hector Herrera è complicato, due obiettivi non arriveranno

CALCIOMERCATO ROMA, ANCHE HECTOR HERRERA RIMANE LONTANO

I dirigenti della Roma stanno lavorando in questi ultimi frenetici giorni della sessione estiva di calciomercato nel tentativo di potenziare la rosa a disposizione di mister José Mourinho. Uno dei reparti in cui i giallorossi vorrebbero aggiungere un po’ di qualità è senz’altro il centrocampo, zona del campo per cui nelle scorse ore è emerso il nome Hector Herrera, di proprietà dell’Atletico di Madrid. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, la Roma non avrebbe mai pensato realmente al trentunenne messicano come eventuale rinforzo a centrocampo ma sarebbe stato piuttosto proposto da un intermediario di mercato al dirigente Tiago Pinto. Possibile dunque che i capitolini decidano di concentrare i loro sforzi su altri obiettivi se vorranno realmente migliorarsi nel mezzo ed a questo punto rimane in bilico pure il destino di Gonzalo Villar, che si ipotizzava potesse essere inserito proprio in questa trattativa per arrivare ad Herrera.

Calciomercato Roma/ Mourinho: "Conto su Mayoral, situazione esuberi non è semplice"

CALCIOMERCATO ROMA, IL PUNTO SU KOOPMEINERS E LOFTUS-CHEEK

La Roma insegue da tempo un rinforzo per il proprio centrocampo in questa finestra di calciomercato estivo. Perso Granit Xhaka, che alla fine ha rinnovato il suo contratto con l’Arsenal, i giallorossi sembrano essere destinati a non abbracciare altri due elementi accostati da diverso tempo al club capitolino. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio tramite il suo sito web, Teun Koopmeiners starebbe infatti per firmare con l’Atalanta un contratto da 1.5 milioni di euro per i prossimi quattro anni dato che i bergamaschi avrebbero convinto l’AZ Alkmaar a cederlo per 14 milioni di euro. Un altro elemento che non dovrebbe vestire la maglia della Roma è Ruben Loftus-Cheek, di proprietà del Chelsea. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il venticinquenne inglese di origini guyanesi sarebbe sì vicino al trasferimento in Italia ma per sposare la causa del Napoli sulle orme di Bakayoko con i giallorossi concentrati su altri profili.

