CALCIOMERCATO ROMA/ Zakaria potrebbe rinnovare, spunta Sepe per la porta

CALCIOMERCATO ROMA, ZAKARIA RESTA LONTANO

In casa Roma si parla da diverso tempo di potenziare il centrocampo tramite il calciomercato estivo che si sta per concludere fra qualche giorno. Uno dei nomi accostati con maggior insistenza ai giallorossi in questo senso sembrava essere quello di Denis Zakaria, ventiquattrenne svizzero di proprietà del Borussia Monchengladbach con cui il contratto scadrà fra meno di un anno, ovvero nel giugno del 2022. Tuttavia, come riporta Laroma24.com, il direttore sportivo del club tedesco Max Eberl riguardo a Zakaria ha spiegato: “Cercheremo di parlare con Denis per estendere il contratto. In questa fase, con il Coronavirus, i giocatori non dovrebbero rischiare. Potrebbero finire improvvisamente senza un club alla fine di un contratto.” Dopo non essere riusciti ad aggiudicarsi Granit Xhaka per lo stesso motivo, dato che alla fine ha rinnovato con l’Arsenal, la Roma sembra dover guardare ancora una volta altrove se vorrà pensare di migliorare la propria linea mediana.

CALCIOMERCATO ROMA, SEPE COME NUOVO PORTIERE

La dirigenza della Roma sta valutando diversi calciatori per cercare di migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Mourinho entro la chiusura della finestra di calciomercato. Stando a quanto rivelato da seriebnews.com, i giallorossi starebbero valutando anche di acquistare un nuovo portiere ed il profilo più interessante finito in orbita romanista sarebbe quello di Luigi Sepe, trentenne sotto contratto con il Parma fino al giugno del 2024. L’ex estremo difensore del Napoli è rimasto chiuso dalla concorrenza di Gianluigi Buffon, tornato in gialloblu per chiudere la carriera, e desidererebbe trovarsi una nuova sistemazione che gli garantisca magari maggior minutaggio in campo oppure, nel caso dovesse comunque fare panchina, tornare a giocare per una squadra della Serie A. Secondo l’indiscrezione la Sampdoria sarebbe restia ad aggiudicarselo a causa del’ingaggio da 900.000 euro attualmente percepito e su di lui si segnala pure la presenza della Roma appunto ma anche dell’Inter.

