CALCIOMERCATO ROMA/ Keita piace per l’estate, un altro club vuole Villar

La sessione di calciomercato invernale può regalare qualche volto nuovo alle squadre del nostro campionato in vista della seconda parte della stagione ma diverse società, Roma compresa, stanno già ragionando anche per l’estate. Un profilo che potrebbe interessare i giallorossi à quello di Naby Keita, centrocampista di proprietà del Liverpool dove non sembra affatto essere uno dei preferiti dell’allenatore Jurgen Klopp, il quale gli avrebbe addirittura consigliato di cercarsi una nuova sistemazione.

Maitland-Niles alla Roma?/ Calciomercato: attesa per la risposta dell'Arsenal

Come rivelato dal portale elnacional.cat, sulle tracce di Keita si segnala la presenza oltre che della Roma anche di altri club come il Milan, il Barcellona, il West Ham ed il Bayern Monaco che vorrebbero approfittare della situazione. Il calciatore non ha fornito le prestazioni che lo avevano lanciato al Lipsia, non giustificando così la spesa di 60 milioni per il suo cartellino.

CALCIOMERCATO ROMA/ Calafiori trattenuto aspettando Maitland-Niles

CALCIOMERCATO ROMA: SAMPDORIA INTERESSATA A VILLAR

Entro la chiusura del calciomercato di gennaio la Roma potrebbe lasciar partire alcuni giocatori che sin dalla scorsa estate non sembravano rientrare nei piani di allenatore e società. Nell’elenco degli esuberi di mister Mourinho figura anche il nome di Gonzalo Villar, il quale piacerebbe molto all’Inter stando ai rumors più recenti. I nerazzurri potrebbero anche decidere di sacrificare Vecino nell’operazione, con l’uruguiano seguito con interesse dai capitolini, ma bisogna fare attenzione pure alla concorrenza della Sampdoria, club che potrebbe proporre ulteriori garanzie alle parti.

LEGGI ANCHE:

Ndombele alla Roma?/ Calciomercato news: una vecchia conoscenza per Mourinho!

© RIPRODUZIONE RISERVATA