Maitland-Niles alla Roma?/ Calciomercato: attesa per la risposta dell’Arsenal

Le chances di vedere Ainsley Maitland-Niles alla Roma in questa sessione di calciomercato invernale potrebbero presto subire un’impennata in un senso o nell’altro viste le indiscrezioni emerse in queste ore. Secondo quanto rivelato nel corso di Calciomercato L’Originale su Sky Sport, l’inglese sarebbe l’obiettivo principale dei giallorossi che vorrebbero accaparrarselo subito in vista delle partite contro Milan e Juventus ma i capitolini stanno ancora attendendo una risposta dall’Arsenal, squadra proprietaria del cartellino del calciatore.

Nel giro di massimo tre giorni dunque potremo scoprire quale sarà il destino di Maitland-Niles dato che la Roma avrebbe posto la giornata di venerdì come termine ultimo nell’arrivare all’elemento utile da aggiungere al centrocampo del tecnico Josè Morinho. Passata questa data, i giallorossi vireranno quasi sicuramente su altri profili valutando bene se sarà necessario rinforzarsi in quella zona del campo.

CALCIOMERCATO NEWS: ORE CALDE PER MAITLAND-NILES ALLA ROMA

Le possibilità che l’approdo di Maitland-Niles alla Roma si possa concretizzare realmente sembrano per il momento essere divise equamente a metà. La formula del trasferimento nella Capitale dovrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Nel frattempo più che in entrata i dirigenti si stanno muovendo in uscita per sfoltire gli esuberi rimasti dalla scorsa estate.

