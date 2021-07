CALCIOMERCATO ROMA/ Kluivert vicinissimo al trasferimento al Nizza

CALCIOMERCATO ROMA, KLUIVERT MOLTO VICINO AL NIZZA

La Roma deve per forza di cose trovare una nuova sistemazione per quei calciatori ritenuti in esubero da tecnico e società in questi mesi di calciomercato estivo. Il nuovo allenatore Josè Mourinho ha messo in chiaro su quali calciatori vorrà puntare nella prossima stagione e tra questi non figura il nome di Justin Kluivert. Rientrato nella Capitale dopo l’annata vissuta in prestito nel campionato tedesco con la maglia del Lipsia, l’olandese sembra essere finito nel mirino del Nizza che sarebbe ormai vicinissima a completarne l’acquisto, come rivelato inizalmente da RMC Sport. Stando ai rumorsi provenienti da La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore il classe 1999 Kluivert dovrebbe raggiungere il nuovo club a cui dovrebbe legarsi ancora una volta con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Vina alla Roma?/ Calciomercato news, l'allenatore è criptico sul suo impiego

CALCIOMERCATO ROMA, UFFICIALE PAU LOPEZ ALL’OM

I dirigenti della Roma stanno lavorando in questi giorni di calciomercato non solo sui movimenti in entrata ma completando anche qualche cessione. Nello specifico i giallorossi hanno ormai completato da alcuni giorni il trasferimento in prestito di Pau Lopez all’Olympique di Marsiglia, come si legge anche in una nota ufficiale pubblicata sul sito del club transalpino: “L’Olympique di Marsiglia e l’AS Roma hanno trovato un accordo per il portiere Pau Lopez. E’ il sesto acquisto dell’Olympique. L’Olympique di Marsiglia ha ottenuto un accordo con l’AS Roma per il portiere spagnolo, Pau Lopez. Dopo il successo delle visite mediche, Pau si è legato al club per un prestito di un anno con opzione di riscatto. E’ il sesto acquisto dell’Olympique per questo mercato estivo 2021. … Legandosi all’OM, ritroverà il suo vecchio compagno Cengiz Under che conosce bene visto che sono cresciuti insieme sotto i colori della Roma. Pau metterà a disposizione tutta la sua energia e il suo talento per consentire al clun di raggiungere i propri obiettivi.”

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Roma/ Sondaggio giallorosso per Marcus ThuramPedraza alla Roma?/ Calciomercato news, anche il Milan lo segue con interesse

© RIPRODUZIONE RISERVATA