CALCIOMERCATO ROMA/ Lippi su Spinazzola punge: “Mou? Se sarà il suo allenatore…”

CALCIOMERCATO ROMA, DAVIDE LIPPI FA SPAVENTARE I TIFOSI GIALLOROSSI!

La Roma si sfrega le mani osservando le prestazioni di Leonardo Spinazzola agli Europei. L’esterno dopo tante difficoltà dovute anche ai problemi fisici sembra aver trovato una definitiva consacrazione internazionale, di cui era comunque stata il preludio l’ottima stagione disputata in maglia giallorossa. Ma la Roma dovrà guardarsi anche dai tanti corteggiatori che “Spina” potrebbe trovare nel corso del calciomercato. L’interesse del Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti si era già concretizzato, con la Roma che ha fatto capire di non voler partire da una base d’asta inferiore ai 30 milioni di euro, per un giocatore che comunque José Mourinho vorrebbe con sé all’inizio della sua attesa avventura in giallorosso.

CALCIOMERCATO MILAN, GIALLO POBEGA: SCAMBIO CON ILICIC?/ Giroud, c'è ancora da fare..

A seminare qualche dubbio in più sulla permanenza di Spinazzola alla Roma ci ha pensato però il procuratore del calciatore, Davide Lippi, con una frase sibillina pronunciata nel corso di un’intervista rilasciata al portale specializzato tuttomercatoweb.

CALCIOMERCATO ROMA, LA RIVINCITA DI “SPINA”

La frase in questione, relativamente alla domanda se Mourinho sarà contento di poter contare sullo Spinazzola in grande forma visto a Euro 2020, è questa: “Se sarà lui l’allenatore di Spinazzola, sicuramente sì“. Dunque, Davide Lippi lascia la porta aperta, non c’è la certezza assoluta che Mourinho sarà il nuovo allenatore del giocatore, soprattutto se dovessero palesarsi offerte concrete di club particolarmente importanti. “Sono molto contento di Spinazzola, sta raccogliendo i frutti di tanto lavoro. Leonardo è un grande giocatore e sono anni che lo dico. Sono felice che lo stia dimostrando, è un campione e sta facendo un Europeo stratosferico. Magari qualcuno si mangia le mani,” queste d’altronde le dichiarazioni di Lippi che ha fatto capire come tutto questo per Spinazzola sia una rivincita per i club che non hanno creduto in lui in passato: in primis la Juventus, che l’ha ceduto alla Roma abbastanza a cuore leggero, ed anche l’Inter che era stata molto vicina all’esterno. La Roma è invece il presente, a meno che davvero club come il Real non facciano di tutto per portarlo lontano dalla Capitale.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Dybala una priorità, sirene inglesi per Rabiot

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO LAZIO/ Romagnoli-Milan è stallo: ci pensa Sarri...

© RIPRODUZIONE RISERVATA