CALCIOMERCATO ROMA/ Luiz Felipe per la difesa, Sampdoria su Diawara

La Roma è stata sin qui senza dubbio una delle squadre più attive in questa finestra di calciomercato invernale. Le manovre dei giallorossi potrebbero non essere concluse anche ragionando in merito alla sessione estiva al fine di regalare nuovi rinforzi utili per l’organico a disposizione dell’allenatore Josè Mourinho. Il direttore Pinto sta infatti muovendosi già in previsione di giugno quando si potranno cogliere delle occasioni con qualche calciatore svincolato.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in questo senso la Roma starebbe pensando a Luiz Felipe, di proprietà della Lazio e con il contratto in scadenza proprio a giugno 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso. La difesa romanista è sicuramente il reparto più carente ed il ventiquattrenne brasiliano potrebbe essere l’innesto di cui si ha bisogno per evitare di subire i gol presi malamente nella prima parte dell’annata calcistica. Lo stesso Luiz Felipe, accostato anche all’Inter, non avrebbe problemi a passare da una squadra all’altra della Capitale.

CALCIOMERCATO ROMA: LE MANOVRE DEI GIALLOROSSI

In uscita dalla Roma ci sono poi sempre diversi esuberi che avrebbero bisogno di trovarsi una nuova sistemazione già entro la fine di questa sessione di calciomercato. Uno di questi è Amadou Diawara, centrocampista impegnato con la sua Nazionale in Coppa d’Africa ed accostato nelle scorse settimane al Valencia con una certa insistenza. Stando alle indiscrezioni provenienti da La Gazzetta dello Sport, per il ventiquattrenne guineano si sarebbe fatta avanti anche la Sampdoria che aspetta di capire se l’Inter le cederà o meno Stefano Sensi.

