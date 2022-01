CALCIOMERCATO ROMA/ Mourinho: “Servono più Oliveira, Maitland-Niles offre opzioni”

La Roma ha agito sin qui molto bene tramite il calciomercato invernale al fine di regalare al tecnico Mourinho dei rinforzi in grado di aiutare la squadra per il prosieguo della stagione. Al termine della gara vinta ieri all’Olimpico, l’allenatore portoghese, intervistato da DAZN, ha infatti sottolineato: “Abbiamo bisogno di più Oliveira, nel senso di giocatori di performance, di 29 anni, di esperienza. Giocatori che sanno cosa fare nei momenti della partita. Non è un regista, non è Pirlo, non è Pjanic. Maitland-Niles ci dà più opzioni, oggi Karsdorp è arrivato senza allenamenti. Questi due ragazzi ci danno molte più opzioni.”

L’ex interista ha poi proseguito in sala stampa: “Per me la dimostrazione di personalità è nell’organizzazione della squadra. Ha giocato veramente bene, molto semplicemente, ha fatto bene, con Veretout, la copertura della difesa. Non è una sorpresa per me. Conosco molto bene il campionato portoghese, ma non avevo mai pensato fosse possibile prenderlo. Poteva essere anche una partita da 5 o 6 a zero. Abbiamo avuto tante possibilità con le nostre azioni di fare gol. Dopo due sconfitte, abbiamo fatto una partita di qualità e personalità. Poi con il ko all’ultimo di Pellegrini, l’ingresso di Veretout che ancora non aveva giocato con Sergio. Se la società non prendeva Maitland – Niles contro la Juve saremmo morti, in qualche posizione abbiamo difficoltà Vina è da solo. A un allenatore avere un Veretout in panchina piace molto. Magari non piace a lui, ma a un allenatore sì. Abbiamo una rosa ora che ci dà un po’ più di equilibrio.”

CALCIOMERCATO ROMA: LE MANOVRE DEI GIALLOROSSI

La Roma si è accaparrata un innesto importante prelevando Sergio Oliveira dal Porto in questi giorni di calciomercato. Il centrocampista è stato determinante nel successo sul Cagliari e a DAZN ha dichiarato: “La verità è che ci tenevo molto a vincere questa partita. Siamo riusciti a vincere in caso. Un peccato che ci fossero pochi spettatori per via delle restrizioni del Covid. Pensiamo già alla prossima partita. Dobbiamo pensare una partita alla volta, poi vedremo.”

