Calciomercato Roma/ Nainggolan: “Mi piacerebbe tornare”, ma si sondano altre piste

CALCIOMERCATO ROMA: SI PROPONE NAINGGOLAN

Il calciomercato Roma freme in questi ultimi giorni di sessione estiva: il grave infortunio che Georginio Wijnaldum ha subito qualche giorno fa in allenamento fa ovviamente drizzare le antenne della società, che entro la fine di agosto potrebbe consegnare a José Mourinho un nuovo centrocampista, che vada numericamente a sostituire l’olandese e magari “coprirgli le spalle” qualora il recupero della perfetta condizione sia più lungo del previsto. Negli ultimi giorni, incredibilmente, si è fatto anche il nome di Radja Nainggolan.

Il Ninja ha vestito la maglia della Roma per quattro anni e mezzo e un totale di 203 partite, ed è sempre rimasto nel cuore dei tifosi perché, oltre allo spirito combattivo e il grande rendimento avuto, anche quando si è trasferito all’Inter non ha mai negato di avere un rapporto speciale con i colori giallorossi. Lo stesso Nainggolan, che gioca nell’Anversa dal 2021, si è di fatto proposto alla Roma: intervistato in merito, ha detto che gli piacerebbe tornare e lo farebbe al volo ma anche che si tratta di “chiacchiere da bar”. Dopo tutto si tratta di un giocatore di 34 anni che ha superato da tempo il picco della carriera: empaticamente sarebbe un grande colpo, ma poi sarebbe tutto da valutare il suo impatto sul terreno di gioco anche se come ruolo, in sostituzione di Wijnaldum, sarebbe anche ideale.

LE ALTERNATIVE A WIJNALDUM

Le alternative del calciomercato Roma, sempre parlando del dover sostituire Wijnaldum, sono in realtà altre: il primo nome sulla lista di Tiago Pinto è quello di Mady Camara, centrocampista guineano che gioca con l’Olympiacos e che nelle scorse settimane era stato cercato anche dal Monza. Ci sono stati contatti con l’entourage del calciatore e il club greco, ma il problema è che Camara è un titolare nell’Olympiacos e dunque la società sembra restia a privarsene, lui stesso poi potrebbe pensare di fare almeno un’altra stagione al Pireo con la certezza di avere tanti minuti.

Dunque il calciomercato Roma valuta altri nomi: stuzzicano quelli di Ross Barkley, ai margini della rosa del Chelsea, e André Gomes. Storie simili: in età più giovane erano considerati potenziali top nel ruolo, poi si sono persi per strada (il portoghese è anche finito al Barcellona, senza mai incantare) e adesso vanno a caccia di riscatto in una squadra che dia loro fiducia. Entrambi potrebbero fare comodo a Mourinho, al pari di Boubakary Soumarè che gioca nel Leicester: si guarda dunque alla Premier League (André Gomes è sotto contratto con l’Everton) ma pochi giorni dalla conclusione del calciomercato estivo non sarà affatto facile trovare la quadratura del cerchio.











