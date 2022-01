CALCIOMERCATO ROMA/ Ndombele è lontano, Mourinho: “Oliveira ha la personalità giusta”

CALCIOMERCATO ROMA: NDOMBELE VERSO IL PSG

Il calciomercato invernale sta entrando nella sua parte finale ed in casa Roma si lavora per sistemare l’organico a disposizione di mister Mourinho in vista del prosieguo della stagione. I giallorossi si sono già mossi bene grazie al lavoro svolto dal direttore Pinto il quale potrebbe avere ancora un asso nella manica da utilizzare. Tuttavia, stando alle indiscrezioni più recenti emerse in queste ore, uno su cui la Roma non dovrebbe poter puntare è Tanguy Ndombele, sotto contratto con il Tottenham fino al giugno del 2025.

Stando a quanto rivelato da footmercato.net, l’entourage del centrocampista si starebbe recando a Parigi per trattarne il trasferimento con il Paris Saint-Germain. Niente da fare quindi per lo Special One che non ritroverà il venticinquenne già allenato proprio a Londra durante l’esperienza con gli Spurs. Staremo dunque a vedere se la Roma virerà su altri profili in quella zona del campo o se si concentrerà su altre situazioni.

CALCIOMERCATO ROMA: LE MANOVRE DEI GIALLOROSSI

In questa finestra di calciomercato la Roma si è potenziata grazie all’acquisto di Sergio Oliveira dal Porto. Il centrocampista portoghese ha fatto molto bene anche ieri nella sfida vinta dai giallorossi ad Empoli riuscendo ad andare a segno su azione dopo il rigore segnato contro il Cagliari ed al termine dell’incontro è stato elogiato da mister José Mourinho: “E’ diverso dagli altri giocatori che abbiamo. Non è un regista e lo sapevo perché conosco bene il calcio portoghese. Sapevo che poteva fare la differenza anche a livello fisico. Difficilmente prende decisioni sbagliate e poi ha personalità e sa come gestire la gara. Ha esperienza. Ha giocato in club che competono per vincere e ha acquisito una mentalità di cui noi abbiamo bisogno.”

