Calciomercato Roma News/ Alderweireld-Mancini doppio colpo? (Ultime notizie)

La Roma ha intenzione sul calciomercato di sbaragliare la concorrenza su due difensori di assoluto livello. Dopo la cessione di Kostas Manolas al Napoli la società giallorossa ha messo nel mirino non solo il giovane Gianluca Mancini dell’Atalanta ma anche il più esperto Toby Alderweireld del Tottenham. Secondo Calciomercato.com entrambi i colpi saranno vicino alla conclusione. Il centrale della Dea dovrebbe arrivare per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, più 2-3 di bonus. Più complessa la situazione legata al belga degli Spurs con Gianluca Petrachi che avrebbe chiuso con il calciatore, proponendogli un quadriennale da tre milioni di euro a stagione. Franco Baldini invece avrebbe incontrato la squadra inglese, un meeting positivo nonostante persista una sostanziale differenza tra domanda e offerta. Gli inglesi vogliono 28 milioni di euro, quelli scritti nella clausola rescissoria, i capitolini invece vorrebbero uno sconto a 20. Le parti sono destinate a rincontrarsi e magari ad accordarsi a metà strada.

Calciomercato Roma, Gerson al Flamengo: è ufficiale!

Tra i colpi di calciomercato in uscita la Roma sta lavorando al caso Gerson. Il brasiliano era arrivato nella capitale come potenziale top player, strappato alle attenzioni di Juventus e Barcellona. Un acquisto che avrebbe permesso alla società giallorossa di affermarsi tra le top d’Europa. Dopo un debutto molto opaco il ragazzo era stato prestato alla Fiorentina dove aveva trovato anche una discreta continuità, senza però rispettare quelle che erano le aspettative iniziali. Nonostante l’età e qualche buona offerta dall’Europa il calciatore sembra pronto al ritorno a casa. Lo ha raccontato il giornalista carioca Vene Casagrande, molto attivo sul calciomercato, che ha specificato anche i dettagli dell’affare che dovrebbero farlo approdare al Flamengo. Il calciatore era nella sede dell’Eur per cercare di chiudere la trattativa con il Flamengo che dovrebbe mettere sul piatto 9.5 milioni di euro e il 15% sulla futura rivendita del calciatore.

