Calciomercato Roma News/ Balogun alternativa a Scamacca. E su Dybala… (5 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SABITZER O KAMADA PER IL CENTROCAMPO

Il calciomercato Roma continua ad essere uno dei più caldi. Sfumato definitivamente l’arrivo di Davide Frattesi, ormai dell’Inter, il generale manager Tiago Pinto deve cercare una valida alternativa. Il prescelto da Josè Mourinho sembra essere Daichi Kamada, da tempo sul taccuino del Milan che, però, ancora non ha affondato il colpo. Mou lo vorrebbe per trasformarlo in un numero 8, Tiago Pinto è più scettico, considerandolo un trequartista, ruolo già coperto in rosa.

Un altro nome che piace alla società giallorossa è quello di Marcel Sabitzer che dopo un anno in prestito al Manchester United è pronto a lasciare nuovamente il Bayern Monaco. L’ostacolo più grande, però, sarebbe rappresentato dall’ingaggio che è di circa 6 milioni di Euro netti. Tuttavia, i tedeschi potrebbero lasciar partire l’ex Lipsia anche a titolo temporaneo con opzione.

CENTRAVANTI DA SCOVARE: SCAMACCA RESTA IL PRIMO OBIETTIVO

Calciomercato Roma: oltre a Gianluca Scamacca, da tempo il primo obiettivo, Tiago Pinto comincia a considerare alternative per il ruolo di centravanti, tenendo sempre a mente il grave infortunio che terrà fuori dai giochi Abraham almeno fino al prossimo febbraio. Piace tanto l’americano Folarin Balogun dell’Arsenal, anche perché il club londinese sembra disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Al momento solo sondaggi ma non è escluso che la trattativa possa decollare nei prossimi giorni.

Sul fronte uscite, però, bisogna tenere in considerazione le sirene inglesi per Paulo Dybala: l’argentino della Roma è nella lista del nuovo tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino per rinforzare la squadra. L’idea è allo stato embrionale ma i Blues valutano l’argentino e, dopo le tante cessioni registrate in questi giorni di mercato, avrebbero i fondi necessari per tentare l’offensiva. Definita, invece, la cessione dell’attaccante classe 2004 Cristian Padula, quest’anno in Primavera con mister Guidi, vicino a trasferirsi al Torino a titolo definitivo.

