CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ben Godfrey obiettivo per rispettare i paletti UEFA (3 gennaio 2023)

Il calciomercato della Roma si muove attorno a paletti molto stringenti. “Abbiamo un accordo con l’UEFA da rispettare, dobbiamo seguire il bilancio per evitare ulteriori esclusioni dalla lista UEFA e, inoltre, la nostra lista Serie A è già completa.” Con queste parole, il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto ha delineato le sfide legate all’inserimento di un nuovo difensore centrale nella squadra, necessità assoluta visto che, al di là del mancato rientro di Smalling, anche Ndicka lascerà la squadra per partecipare alla Coppa d’Africa.

Queste non sono difficoltà improvvisate, ma problematiche prevedibili e affrontate con anticipo. Nonostante ciò, la direzione sportiva della Roma sta lavorando nel calciomercato per superare gli ostacoli e rinforzare la difesa con un nuovo acquisto. Il primo obiettivo è liberare un posto nella rosa, e per farlo è necessario vendere un giocatore. Tra i candidati principali ci sono Renato Sanches, che ha deluso a causa di infortuni e prestazioni scarse, e Leonardo Spinazzola, che ha perso fiducia dopo la partita contro il Bologna.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, UN’IDEA DALL’INGHILTERRA

Entrambi potrebbero essere ceduti per fare spazio al nuovo arrivo nella lista della Serie A. Spinazzola, in scadenza di contratto, sembra orientato verso un trasferimento in Arabia Saudita, ma bisogna valutare il consenso della sua famiglia e se l’addio sarà anticipato a metà stagione. Al di là di queste cessioni, La Roma dispone di un margine positivo di 1,5 milioni di euro per l’acquisto di un giocatore, limitando la spesa complessiva tra ingaggio e costo dell’operazione di calciomercato a questo importo.

Pinto aveva tentato una soluzione “low cost” con Bonucci, ma il ritorno dell’ex Juventus in Italia è ormai tramontato e ora sta cercando una soluzione “creativa” per aggiungere un nuovo elemento alla rosa. Nella lista delle opzioni ci sono giocatori come Ben Godfrey dell’Everton, che ha poche opportunità ma è atleticamente pronto, e altri provenienti dalla Premier League, un mercato noto per offrire giocatori di qualità svincolati dai rispettivi club. La sfida ora è bilanciare i conti e trovare la soluzione migliore.

