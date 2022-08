CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Camara si avvicina, il Lecce ci prova per Diawara

Calciomercato Roma news, Camara dell’Olympiakos in arrivo per la mediana

La Roma sembra ormai vicina a concludere la sua campagna di potenziamento della rosa per questa sessione estiva di calciomercato. I giallorossi sono infatti vicinissimi al tesseramento di Andrea Belotti per sistemare il reparto avanzato e la dirigenza pare essere ormai molto vicina pure all’acquisto di un nuovo centrocampista così da sopperire alla lunga assenza di Georginio Wijnaldum, costretto ai box per infortunio fino al 2023 avendo riportato la rottura della tibia della gamba destra in allenamento.

Il profilo più caldo per la Roma è quello di Mady Camara dell’Olympiakos, centrocampista che si trasferirebbe nella Capitale con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 8 milioni ma che potrebbe trasformarsi in obbligo nel caso in cui i giallorossi si qualificassero alla prossima edizione della Champions League e Camara venisse impiegato per il 70% delle partite che potrebbe giocare in Italia dal momento del suo arrivo fino al termine della stagione.

Per un nuovo centrocampista in entrata c’è un altro giocatore che dovrebbe salutare la Roma in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Stiamo parlando di Amadou Diawara, nella Capitale dal 2019 e con un contratto in scadenza solamente nel giugno del 2024. Dato in partenza da diverse sessioni di mercato, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio il Lecce si sarebbe interessato al venticinquenne guineano che era stato proposto anche al Torino.

