CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LO SCAMBIO SAELEMAKERS-ABRAHAM SI FA!

Il calciomercato Roma si fa sempre più interessante. In questo momento la priorità va allo scambio tra Saelemaekers e Abraham con il Ghisolfi, direttore sportivo giallorosso, che è arrivato a Milano per discutere con i rossoneri dell’affare. Il belga è sempre più vicino a restare nella Capitale con il passaggio di conseguenza dell’inglese a titolo definitivo al Milan. Per sostituire l’ex Chelsea ci sarebbe Beto, ma i 20 milioni richiesti dall’Everton è una cifra esagerata per le casse della Roma.

Inoltre ci sarebbero altri due fattori che complicherebbero il piano: il calciatore è seguito anche dal Torino, alla disperata ricerca di un sostituto di Zapata, ma soprattutto potrebbe restare a causa dell’infortunio da parte di Broja.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IDEA DAL CAGLIARI

Il calciomercato Roma però non si ferma qui. In questo momento i giallorossi pensano a come sistemare le fasce ed è per questo che il nome di Timothy Castagne è tornato di moda. L’ex Atalanta, attualmente in forza al Fulham, è seguito però anche da altre squadre. Tra queste ci sono Lazio e Fiorentina, dunque una vera e propria asta per riportare il belga in Serie A. L’unica cosa certa però ad oggi è la volontà del Fulham di non volerlo venderlo già a gennaio, bensì al termine della stagione.

Per quanto riguarda invece il centrocampo, Makoumbou del Cagliari è una delle piste più calde del calciomercato Roma. il ventiseienne ha un contatto scadenza nel 2026 e questo potrebbe portare i rossoblu a dover abbassare le proprie richieste.

Infatti i Casteddu si trovano obbligati a cederlo o in questa sessione di mercato o in estate poiché tra un anno esatto diventerà disponibile a parametro zero e gli isolani non possono permettersi di perdere un giocatore così importante senza ricavarcene neanche un euro.