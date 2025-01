SCAMBIO MILAN ROMA: TUTTO NATO DA UN DOPPIO PRESTITO

Uno scambio di calciomercato che ha suscitato tanto interesse è quello tra Milan Roma con Alexis Saelemaekers, esterno offensivo, e il centravanti Tammy Abraham che si sono invertiti le casacche: il primo alla Roma mentre il secondo al Milan. Il belga da quando è alla Roma ha segnato 3 gol e messo a referto 1 assist in 8 partite di campionato, un ottimo score a cui va aggiunto il peso della rete del 2-0 in occasione del derby della Capitale contro la Lazio, un gol sempre speciale da quelle parti.

A proposito di reti nelle stracittadine, Tammy Abraham è stato decisivo proprio nella clamorosa rimonta del Milan sull’Inter in finale di Supercoppa. L’attaccante inglese è a quota 5 gol e 3 assist in 18 gare in tutte le competizioni.

Seppur a modo diverso, Saelemaekers e Abraham hanno fornito un buon apporto alla causa e le due società si sarebbero trovate molto bene dopo questo scambio anche se si trattava solamente di trasferimenti provvisori, un vero e proprio scambio.

CALCIOMERCATO MILAN ROMA, INCONTRO FONDAMENTALE IN CORSO

Ci sono però aggiornamenti di calciomercato molto importanti sullo scambio Milan Roma, Saelemaekers e Abraham. Questo perché come detto le due squadre si sono reputate soddisfatte della rispettiva prima parte di stagione, dunque vorrebbero tramutare i prestiti in acquisti a titolo definitivo. Come riportato da Fabrizio Romano, il direttore sportivo dei capitolini Ghisolfi è in volo verso Milano per incontrare la rappresentanza rossonera per chiudere ogni tipo di accordo. Dopodiché si tratterà con l’ingaggio dei giocatori.

In questo modo le due società avranno un pensiero in meno per l’estate con la squadra capitolina che avrà già il suo esterno ricco di tecnica e fantasia mentre rossoneri confermeranno dunque la propria figura di centravanti di riserva

Sicuramente sia a Roma che Milan avranno tanto da fare nella prossima sessione di calciomercato estiva. I giallorossi in primis dovevano cercare un allenatore poiché Ranieri avrà il ruolo di direttore tecnico. Successivamente bisognerà vedere dove si piazzerà la Roma in classifica e quindi quali profili sondare in base naturalmente alla competizione europea.

Il Milan invece l’allenatore l’ha cambiato da poco e a meno di clamorosi colpi di scena si continuerà con Conceicao. Se quest’anno l’obiettivo è quello di confermare la presenza in Champions League, la prossima stagione l’asticella si alzerà verso lo Scudetto.