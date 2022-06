Calciomercato Roma news/ Celik ai dettagli. Zaniolo e Darboe in bilico

Tra entrate e uscite, il calciomercato della Roma è entrato nel vivo. Ufficializzato l’arrivo a costo zero di Matic, i giallorossi stanno valutando il futuro di Nicolò Zaniolo. Al momento non sono arrivate offerte concrete, ma secondo La Gazzetta dello Sport sono almeno due le squadre sulle tracce del fantasista: parliamo di Juventus e Milan. La Lupa valuta il cartellino dell’ex Inter attorno ai 60 milioni di euro e non sono previste contropartite tecniche.

Tuttosport riporta importanti aggiornamenti sull’interesse della Juventus. I contatti tra la dirigenza bianconera e l’agente di Zaniolo proseguono senza sosta e la Vecchia Signora è pronta a mettere sul piatto un calciatore che piace a Josè Mourinho. Dopo una serie di valutazioni su McKennie – che non ha mai scaldato i giallorossi – la Juve è pronta a offrire il cartellino di Arthur, centrocampista che potrebbe tornare utile alla causa dello Special One.

CALCIOMERCATO ROMA: CELIK AI DETTAGLI

Per quanto riguarda il calciomercato della Roma in entrata, il nome principale è quello di Zeki Celik. Secondo La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore è in programma un nuovo incontro con il Lille per arrivare alla fumata bianca: l’intesa si potrebbe trovare attorno ai 6-7 milioni di euro. Per il centrocampo resta viva la pista Davide Frattesi: resta da limare la distanza tra domanda e offerta con il Sassuolo, ma c’è fiducia.

Molti calciatori della rosa di Mourinho potrebbero salutare la Capitale nei prossimi giorni. Secondo il Corriere dello Sport, Ebrima Darboe è tra i più vicini alla cessione: sulle sue tracce l’Anderlecht e diversi club francesi. Diversi club anche su Carles Perez: Il Tempo riporta l’interesse di Udinese, Maiorca e Villarreal. Trattativa in corso con il Nizza per la cessione di Justin Kluivert: i francesi vogliono uno sconto sui 14 milioni di euro del riscatto. Infine, tutto da scrivere il futuro di Stephan El Shaarawy: il Faraone non è considerato incedibile e il suo profilo piace a Monza e Atalanta.

