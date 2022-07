Calciomercato Roma News/ Concorrenza per Joan Ruiz, Celik si presenta: “Grande club”

Calciomercato Roma news, giallorossi e non solo interessati a Joan Ruiz

La Roma si sta muovendo parecchio in questa prima parte della sessione estiva di calciomercato tra partenze ed acquisti per sistemare l’organico a disposizione di mister Mourinho in modo da essere altamente competitivi anche nella stagione che sta per cominciare. Gli obiettivi e le indiscrezioni non mancano di certo in orbita giallorossa ma nelle ultime ore starebbe prendendo quota l’interesse nei confronti di Joan Ruiz, centrocampista diciannovenne del Villarreal.

Pur trattandosi di un giocatore molto interessante, Ruiz dovrebbe essere integrato alla Primavera romanista se verrà confermato il suo approdo nella Capitale dato che lo stesso calciatore viene attualmente impiegato nella formazione U19 degli spagnoli. Se però la Roma vorrà davvero tentare di aggiudicarsi Ruiz, allora dovrà fare i conti con la concorrenza di altri club italiani quali l’Atalanta e pure il Venezia.

Calciomercato Roma news, la presentazione del turco Celik

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo acquisto proveniente dal calciomercato, in casa Roma oggi è il giorno della presentazione di Mehmet Zeki Çelik. Il venticinquenne turco è stato prelevato dal Lille e poco fa ha avuto modo di rispondere alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa speigando le ragioni della sua scelta: “La Roma è un grandissimo club. Mi ha lusingato che mi abbiano voluto fortemente, per me è stato un passo in avanti, un modo per alzare l’asticella. Conosciamo tutti il mister, è una motivazione in più lavorare con lui. Durante la trattativa altre squadre si sono interessate a me, anche di altri Paesi, ma ho deciso di venire qui perché ho ritenuto che fosse la scelta migliore per me e che qui sarei stato felice.”

Il general manager romanista Tiago Pinto ha voluto introdurre il difensore dichiarando: “Siamo felici di aver portato Celik a Roma. Si tratta di un giocatore giovane ma di esperienza, sia nazionale che internazionale, avendo vinto dei trofei con il Lille. Non è stata una trattativa facile ma la volontà del giocatore è stata molto importante. Felice di aver portato un giocatore così motivato.”











