CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Depay non interessa e Shomurodov è più vicino al Bologna

Calciomercato Roma news, Depay non arriva e Shomurodov può partire

La dirigenza della Roma continua a lavorare per garantire a mister Mourinho un organico altamente competitivo anche in questo agosto di calciomercato estivo. In attacco i giallorossi vorrebbero aggiungere un ulteriore elemento ad un reparto che può già contare su Abraham, Zaniolo e Dybala ma sembra che non sarà Memphis Depay a sbarcare nella Capitale. Stando a quanto riportato da Flavio Maria Tassotti, l’olandese sarebbe stato proposto alla Roma essendo chiuso al Barcellona dall’arrivo di Robert Lewandowski ma Pinto e soci non sarebbero interessati a questo profilo, volendo piuttosto puntare sul trattenere Zaniolo, cercato dal Tottenham.

Zaniolo al Tottenham?/ Calciomercato news, la Roma respinge la proposta da 55 milioni

Le voci degli ultimi giorni rivelano che la Roma sta cercando di tesserare Andrea Belotti, rimasto svincolato dal primo di luglio dopo che ha deciso di non accettare la proposta di rinnovo contrattuale presentatagli dal patron Cairo. Prima però devono fare spazio al Gallo cedendo un elemento come Eldor Shomurodov, ad un passo dal Bologna che avrebbe accettato l’obbligo di riscatto condizionato al rendimento in campo dell’uzbeko.

Belotti alla Roma?/ Calciomercato, il Gallo preferisce i giallorossi al Wolverhampton

Calciomercato Roma news, Kluivert può andare al Galatasaray

L’interesse della Roma per Andrea Belotti in queste settimane di calciomercato estivo è dunque molto forte nonostante ci sia anche il Galatasaray sulle tracce dell’ex capitano granata. Proprio i giallorossi di Turchia potrebbero però aiutare i capitolini relativamente a Justin Kluivert, in cerca di una sistemazione. L’olandese, secondo quanto riportato da trtspor.com.tr, potrebbe sposare la causa dei turchi con la formula del prestito con diritto di riscatto sebbene la Roma preferisca cederlo a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ufficiale Wijnaldum, Veretout all'OM e Shomurodov al Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA