Calciomercato Roma News/ Destinazione Arabia per Spinazzola, due giovani verso il Sassuolo (26 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: ANCHE SPINAZZOLA IN ARABIA?

Un altro giocatore potrebbe finire in Arabia Saudita, e questa volta è coinvolto il calciomercato Roma: stiamo infatti parlando di Leonardo Spinazzola. In queste settimane il calcio saudita sta facendo davvero sul serio, e c’è una gara tra i club per accaparrarsi i pezzi migliori: Karim Benzema e N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly e Ruben Neves hanno raggiunto Cristiano Ronaldo, arriverà anche Gennaro Gattuso come allenatore e le cose potrebbero certamente non essere finite qui. Appunto: Spinazzola sarebbe un altro giocatore in procinto di trasferirsi in Arabia Saudita, lui all’Al Ahly, tanto che al procuratore Davide Lippi sarebbe già arrivata un’offerta che, come di consueto, non può competere con quelle del calcio europeo.

Ora, Spinazzola vorrebbe rimanere alla Roma, con cui ha giocato quattro stagioni; purtroppo il suo contratto scade nel 2024 e il club giallorosso, consapevole del peso sul bilancio, non si è ancora fatto sentire per un eventuale rinnovo. Tradotto: l’esterno lascerà Trigoria quest’estate, almeno le probabilità che questo avvenga sono alte. Certamente ci sono ancora delle “speranze” che Spinazzola resti in Europa e magari anche nella nostra Serie A, al momento però la pista che conduce all’Al Ahly sembra essere la più probabile perché, arrivato a 30 anni, il calciatore potrebbe anche pensare bene di monetizzare. Vedremo dunque se ci saranno evoluzioni…

DUE GIOVANI VERSO IL SASSUOLO

Il calciomercato Roma pensa sempre alle cessioni, perché deve anche sistemare il bilancio: Justin Kluivert è finito al Bournemouth, ma ora si parla di due giovani del vivaio che seguiranno lo stesso destino di Benjamin Tahirovic, che José Mourinho ha fatto esordire nel corso di questa stagione e che ora è finito all’Ajax per una cifra importante (trattandosi di un calciatore che deve ancora maturare). Sono appunto le logiche del settlement agreement: il calciomercato Roma dunque è pronto a vedere partire anche Cristian Volpato e Filippo Missori. Del primo avevamo parlato: centrocampista offensivo che era stato inserito nel pacchetto da girare al Sassuolo per Davide Frattesi, ma ormai il ritorno di quest’ultimo a vestire il giallorosso sembra parecchio difficile.

Missori invece è un terzino classe 2004, che ha giocato per tutta la carriera nella Roma: anche per lui il futuro sembra essere il Sassuolo, il ds neroverde Giovanni Carnevali ha confermato che le due società stanno parlando e Tiago Pinto è impegnato in questa doppia trattativa. C’è sempre un punto di domanda quando un grande club vende i suoi giovani: certo al momento la squadra potrebbe migliorare circa l’impatto immediato nelle competizioni che giocherà, ma potrebbe arrivare un giorno (e chiaramente non è solo il caso della Roma) in cui ci si potrebbe pentire di queste operazioni legate esclusivamente o quasi all’aspetto economico…











