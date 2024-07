CALCIOMERCATO ROMA, DOVBYK SI AVVICINA

Potrebbe essere il grande giorno del calciomercato Roma. Il direttore sportivo Ghisolfi, subentrata a Pinto dopo che il portoghese aveva annunciato le dimissioni a febbraio, è in Spagna per chiudere gli ultimi dettagli per Artem Dovbyk,

Il ds giallorosso è stato molto abile ad inserirsi nella trattativa non appena l’agente dell’ucraino aveva dichiarato che con l’Atletico Madrid non si sarebbe più fatto nulla nonostante i Colchoneros avessero presentato i 40 milioni della clausola.

A quel punto la Roma ha effettuato il sorpasso e dopo aver provato ad abbassare il prezzo del giocatore, i giallorossi si sono convinto ad offrire 32+8 di bonus, coprendo l’intera cifra della famosa clausola rescissoria del centravanti.

CALCIOMERCATO ROMA, ABRAHAM PUÒ TORNARE IN INGHILTERRA

Il calciomercato Roma non si limita alle entrate. Per coprire le grandi somme spese per Le Fée, Soulé e a questo punto anche Dovbyk, i giallorossi hanno messo in cassaforte un tesoretto molto importante tra presiti interrotti e cessioni.

Tra queste potrebbe esserci quella di Tammy Abraham. Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ci sarebbe l’Everton molto interessata al bomber che nelle sue priorità ha sempre messo in conto quella di ritornare in patria.