CALCIOMERCATO ROMA NEWS: DOVBYK SI CHIUDE!

Il calciomercato Roma vive ore febbrili per chiudere un nuovo colpo in attacco, La trattativa tra Roma e Girona per il trasferimento dell’attaccante ucraino Artem Dovbyk è in pieno svolgimento. Il club spagnolo ha risposto all’offerta dei giallorossi, che prevedeva 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus, chiedendo un incremento di 5 milioni sulla cifra fissa: un rilancio del club giallorosso potrebbe dunque essere decisivo per la buona riuscita dell’affare

Attualmente, il direttore sportivo della Roma, Ghisolfi, è in Spagna con gli agenti dell’attaccante per proseguire le negoziazioni. Durante la giornata, Ghisolfi ha incontrato Dovbyk per rassicurarlo e confermare che il giocatore si unirà alla squadra giallorossa. Oggi, mercoledì 31 luglio, il ds romanista avrà un incontro con il Girona per cercare di raggiungere un accordo definitivo. L’aspetto più importante è che Dobvyk vuole solo la Roma. Il giocatore ha parlato con il Girona e ha sottolineato la volontà assoluta di sbarcare nella Capitale: sarà ormai solo questione di giorni.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: LE CIFRE DELL’AFFARE SOULÉ

Dopo l’arrivo nella capitale e il superamento delle visite mediche, la Roma ha ufficializzato l’acquisto di Matias Soulé. Il club giallorosso ha annunciato l’ingaggio del giocatore argentino, nato nel 2003, attraverso un comunicato ufficiale: “L’AS Roma è lieta di dare il benvenuto a Matias Soulé nella famiglia giallorossa. Argentino di Mar del Plata – classe 2003 – il giovane talento proveniente dalla Juventus rinforzerà il nostro reparto offensivo. Mancino di ruolo esterno, Soulé ha segnato 11 gol in 36 presenze nel suo ultimo campionato di Serie A. Ha collezionato complessivamente 51 partite nella massima serie italiana, compresa l’esperienza con la Juventus. (…) Indosserà la maglia numero 18, una numero simbolico che ha vestito, nel campionato del terzo scudetto 2000-01, l’illustre argentino Gabriel Omar Batistuta“.

Anche la Juventus ha confermato la cessione di Soulé alla Roma, rendendo pubbliche le cifre dell’affare attraverso un comunicato sul proprio sito: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con l’AS Roma per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matías Soulé Malvano per un corrispettivo di € 25,6 milioni, pagabili in quattro rate, oltre a bonus variabili fino a un massimo di € 4 milioni. Questa operazione genera un impatto economico positivo di € 22,4 milioni, al netto degli oneri accessori, nell’esercizio in corso“.