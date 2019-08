Calciomercato Roma News/ Dzeko aspetta l’Inter, idea Kannemann! (ultime notizie)

Nuova idea di calciomercato per la Roma, che in entrata starebbe valutando il ventottenne difensore del Gremio Walter Kannemann. Secondo quanto ha riferito calciomercato.it, anche la Fiorentina sarebbe sulle tracce del giocatore, che potrebbe essere schierato in difesa sia come centrale destro che sinistro. Si tratta di un profilo che ha diversi estimatori in Italia, nelle ultime ore infatti si sarebbe aggiunta alla lista delle pretendenti l’Atalanta di Gasperini. Per quanto riguarda le altre operazioni, tiene banco il possibile addio di Edin Dzeko. Secondo l’ex difensore Antonio Paganin, il bosniaco potrebbe finire all’Inter: “Fossi in loro lo prenderei. Probabilmente Lukaku ha altri piani per il suo futuro e secondo me non sarebbe nemmeno ideale per il calcio di Conte. Dzeko dalla Roma all’Inter? Credo sia molto più facile uno scambio tra le due società”.

Calciomercato Roma, continua a circolare il nome di Llorente

Lo spagnolo Llorente potrebbe tornare in Italia. Ad aprirgli le porte potrebbe essere la Roma di Fonseca, che attende sviluppi sul fronte Dzeko, Icardi e soprattutto su Gonzalo Higuain, uno dei primi nomi di lusso accostati al club giallorosso. Di certo il profilo di Fernando Llorente è quello meno stuzzicante per la tifoseria capitolina, anche se dal punto di vista economico può rappresentare una ghiotta occasione. L’ex giocatore della Juventus infatti è al momento nella lista degli svincolati. Secondo quanto riferito dal portale calciomercato.it i giallorossi lo avrebbero già “prenotato”, in attesa che si concretizzino le cessioni di Dzeko o di Schick. L’eventuale arrivo del trentaquattrenne non escluderebbe comunque l’arrivo di un’altra punta di spessore. La Roma resta alla finestra e monitora diverse situazioni.

