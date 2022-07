CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ecco Dybala! Frattesi si avvicina e Coric è in partenza

Calciomercato Roma news, si sblocca la trattativa per Frattesi

La Roma sta completando un’importante operazione di calciomercato con il tesseramento dello svincolato Paulo Dybala ma nel frattempo i dirigenti continuano a portare avanti anche altre trattative come quella per aggiudicarsi Davide Frattesi del Sassuolo. Secondo quanto rivelato da Ilario Di Giovambattista per Radio Radio, i giallorossi sarebbero tornati a parlare con i neroverdi dopo lo stallo incontrato negli ultimi giorni in cui sembrava non ci sarebbero state ulteriori novità importanti al riguardo.

Come riporta Laroma24.it, a margine di un’amichevole l’allenatore degli emiliani Alessio Dionisi sul centrocampista ha affermato: “Ho dimostrato quanta fiducia io nutra nei suoi confronti. Può solo far meglio rispetto a quanto fatto oggi, non sono molto contento della sua prestazione. Però è un’estate impegnativa per lui, è molto ‘chiacchierato’ ed è la prima volta che succede per lui. Ha doti per far molto bene in questa squadra, se ci metterà la volontà che ci ha messo l’anno scorso.” Possibile dunque che lo stesso Frattesi spinga per il ritorno nella Capitale nel corso di questa settimana dopo anche le richieste di mister Mourinho per avere nuovi rinforzi.

Detto delle operazioni in entrata, in questa finestra di calciomercato la Roma deve anche pensare a qualche cessione specialmente per quanto riguarda quei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore e della società, desiderosi piuttosto di trovarsi una nuova sistemazione per poter giocare con maggiore continuità. Nell’elenco dei giocatori in partenza dalla Capitale figura il nome di Ante Coric, croato che guadagna 2,5 milioni di euro lordi all’anno e finito nel mirino di squadre che militano in Danimarca e Germania. Secondo quanto riportato dal giornalista Flavio Maria Tassotti, il giocatore, reduce dal prestito alla Zurigo con cui ha vinto il campionato, avrebbe cambiato procuratore per facilitare il suo addio alla Roma.

