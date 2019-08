Calciomercato Roma News/ Edin Dzeko rinnova fino al 2022! (ultime notizie)

Colpo di calciomercato per la Roma che ha di fatto “acquistato” un grande attaccante, facendo firmare il rinnovo a Edin Dzeko. Il bosniaco aveva un accordo in scadenza 2020 e ha firmato ieri un prolungamento di altri due anni, chiudendo di fatto tutte le voci su un possibile passaggio all’Inter. Il calciatore ha specificato: “In queste ultime settimane ho sentito con grande forza quanto tutto il club desiderasse la mia permanenza. Il confronto con dirigenti, allenatore e l’affetto dei compagni e tifosi mi hanno reso consapevole di quanto ho fatto in questi ultimi quattro anni. La Roma e Roma sono casa mia. Qui abbiamo tutto per vincere un trofeo e sono davvero felice di poter rimanere qui a lungo”. Intanto molti pensano che sia solo una mossa per far salire il prezzo del suo cartellino in un gioco al rialzo con l’Inter di Beppe Marotta e Antonio Conte.

Calciomercato Roma News, ultime notizie: obiettivo Rojo per la difesa

Continua la caccia a un difensore sul calciomercato per la Roma che ha visto sfumare Dejan Lovren, Toby Alderweireld e Daniele Rugani. Dall’Inghilterra arriva però una voce molto interessante con Liverpool Echo che sottolinea come nel mirino ci sarebbe Marcos Rojo del Manchester United. Il classe 1990 è ciò che più si avvicina a Kostas Manolas per caratteristiche e grinta. Purtroppo c’è da dire però che l’argentino nell’ultima stagione ha giocato molto poco, appena otto presenze, a causa di diversi infortuni fisici. Non tramonta poi l’ipotesi Domagoj Vida, il croato era stato a lungo nel mirino di Monchi nel calciomercato di gennaio scorso. L’unica certezza è che la Roma prenderà un difensore centrale entro la fine di questa sessione di calciomercato.

