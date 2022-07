Calciomercato Roma news/ Fatta per Celik, distanza per Frattesi

Calciomercato Roma news, Celik per la fascia!

Il calciomercato della Roma fa registrare il secondo arrivo dopo quello di Nemanja Matic a centrocampo. Mehmet Zeki Celik è stato preso ufficialmente, rispettando le richieste di José Mourinho che l’aveva richiesto espressamente per ricoprire il ruolo di terzino destro. Il club giallorosso ha raggiunto l’accordo economico con il Lille, il club di Ligue 1 proprietario del cartellino di Celik per il trasferimento dell’esterno difensivo nella Capitale. Al club francese andranno 7 milioni di euro più il 15% della futura rivendita del giocatore.

Il turco sottoscriverà un contratto quinquennale a due milioni di euro netti a stagione, l’inizio della prossima settimana sarà il momento buono per vederlo sbarcare per la prima volta nella Capitale. 25 anni, Celik è anche un Nazionale b e lo sblocco della trattativa è stato sollecitato direttamente da Mourinho, convinto della necessità di inserire un elemento fresco e dinamico sulle corsie esterne, carenti a livello numerico nella scorsa stagione.

Calciomercato Roma news, distanza per Frattesi

Calciomercato Roma: c’è ora il centrocampo da puntellare per Josè Mourinho e Tiago Pinto. Dopo il sopra citato Matic, l’obiettivo resta sempre Davide Frattesi anche se c’è ancora distanza tra Roma e Sassuolo per il cartellino della mezzala. I giallorossi non vorrebbero spingersi oltre i 20 milioni di euro, il Sassuolo chiede 25 e l’amministratore delegato del club emiliano, Carnevali, ai microfoni di Sportitalia ha spiegato come per chiudere eventualmente l’affare di calciomercato ci vorrà ancora tempo: “Con la Roma abbiamo un ottimo rapporto, è una delle società con cui abbiamo fatto più affari. Se c’è davvero il desiderio della Roma di pendere Frattesi… Per noi è un giovane importante, gli abbiamo dato un valore che per noi è congruo. La distanza c’è, abbiamo parlato dell’inserimento di qualche giovane, la Roma ne ha tanti. Vediamo cosa succederà. Quando ci siamo incontrati con Pinto settimana scorsa gli ho detto che anche se non dovesse arrivare l’accordo per Frattesi, potremmo comunque acquistare qualche giovane della Roma“.

